Exhibirán fake news en mañaneras

José Luis Ramírez / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que próximamente habrá un quién es quién en las mentiras de la semana con el objetivo de combatir las noticias falsas.

"Les adelanto que vamos a tener todo un día, no toda la conferencia, alguien del Gobierno que nos diga las mentiras de la semana. Un quién es quién en las mentiras de la semana para combatir las falsas noticias.

"Hay algunos que van a sacar el primer lugar siempre, siempre medalla de oro, pero aquí los vamos a estar exponiendo y también informándole a la gente, porque hay quienes se tragan todo eso", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que primero tendrá que ver quién se encargará de hacer el análisis informativo para así darlo a conocer y los "fifís" no se crean todo lo que ven en las redes sociales o en los medios de comunicación.

"Pero sí vamos a tener esta sección una vez por semana. Estoy viendo quién nos ayuda porque tiene que hacer el análisis de todo y aquí presentar qué no es cierto, cuáles son las noticias falsas para ver si los conservadores, que también cuando digo fifí estoy hablando de un sector de muy arriba, no se vayan a creer fifís todos, ya sería el colmo", dijo.

El presidente reveló que se le ocurrió esta idea luego que hace dos días se difundiera que uno de sus hijos iba a comprar el estadio del Cruz Azul.

"Hace unos dos días salió un mensaje de Twitter de que uno de mis hijos iba a comprar el estadio, no el equipo Cruz Azul, y el que lo puso es famoso, ¿no? La calumnia cuando no mancha tizna, esa es una máxima del hampa del periodismo, pero cuánta gente se queda con eso", cuestionó.

"Yo recuerdo que durante mucho tiempo sacaban a uno de mis hijos con un carro, un Ferrari, y no era él. Son la verdad muy inmorales nuestros adversarios, siempre he dicho y no me equivoco que el conservadurismo tiene como hipocresía la mentira".

López Obrador agregó que sus adversarios deben ver la conferencia mañanera, pues consideró que sólo están siendo manipulados con la información que brindan los medios.

"Entonces, hay que estar informando. Vamos a estar aquí dando a conocer todas las noticias falsas y también aclarando, informando, aunque hay gente conservadora que no quiere ver la mañanera, o sea, ni vernos.

"Entonces, por eso también los manipulan: porque si vieran la mañanera, aquí tendrían información de lo que está sucediendo, pero se quedan sólo con la información que les dan sus medios", finalizó.