Exhiben al operador de transa de Segalmex

Ciudad de México.— Fernando Hiram Zurita Jiménez, quien fuera director de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar capitalina durante los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, operó la transa con venta simulada de azúcar a Segalmex.

Zurita fue detenido en la colonia Roma por la Fiscalía General de la República, y es responsabilizado de la empresa “fachada” que simuló la venta de 7 mil 840 toneladas de azúcar a Segalmex, por más de 142 millones de pesos.

El pasado lunes 27 de marzo la Policía Federal Ministerial (PFM) le ejecutó una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero y lo trasladó a Almoloya de Juárez, donde fue internado en el Penal del Altiplano, luego de que un juez federal le dictara la prisión preventiva de oficio.

La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, de la que fue director Zurita, fue creada en el año 2000, pero sus operaciones iniciaron en 2002 con un presupuesto de 494 millones de pesos.

En 2016 se inscribió como candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la CDMX, proceso en el que le invalidaron mil 14 firmas de apoyo por ser de personas fallecidas.

Hugo Gerardo Rosales Badillo, prófugo de la justicia también por el Caso Segalmex, reveló que Zurita es quien controlaba la razón social Servicios Integrales Carregín, la falsa proveedora de azúcar.

Rosales dice haberle prestado 10 millones de pesos a Zurita y asegura que luego éste le pagó con depósitos que se hicieron desde una cuenta a nombre de Carregín. Ese depósito hizo que la FGR también persiguiera a Rosales, un abogado de Durango.

“Lamentablemente el hoy diputado federal del PAN Guillermo Octavio Huerta Ling me presentó al empresario Fernando Hiram Zurita Jiménez y me convenció que le prestara dinero a esta persona, misma que me pagó 10 millones de pesos a mediados de 2020, pero lo hizo a través de una de sus empresas que controla de nombre Servicios Integrales Carregín y ahora resulta que esta empresa cometió fraude a Segalmex en venta de azúcar y, por el dinero que me depositó en pago, se me involucra en el fraude de Segalmex”, dijo Rosales.

Equivalen desvíos a dos veces la Estafa Maestra

Con los 15 mil 500 millones de pesos que ya suman los desvíos en lo que va del sexenio en Segalmex, podría pagarse seis veces el avión presidencial y recuperar dos veces la Estafa Maestra.

El monto de las irregularidades, que han sido documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), también equivale a tres veces la inversión en el proyecto Chapultepec de la Ciudad de México, obra insignia del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Asimismo son equivalentes a todas las vacunas Covid compradas por México a Pfizer, así como a la mitad de todo el presupuesto anual del programa Sembrando Vida.

Los desvíos en lo que antes del actual sexenio se conocía como la Conasupo, son también equivalente a los Certificados de Infraestructura Educativa para la Educación Superior del país, los cuales son instrumentos financieros invertidos para multiplicar en tres años los recursos que se invertirán en infraestructura educativa en ese sector.