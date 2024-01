Exhiben a Xóchitl por viajar en vuelo privado

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la oposición, fue exhibida arribando en un vuelo privado a Tabasco, donde este miércoles 17 de enero realizó una gira.

"La candidata del PRIAN,@XochitlGalvez, no entiende por qué el pueblo de México los mandó al basurero de la historia, ahora la vemos gastando el dinero de campaña en aviones privados, así llegó a Villahermosa en el King Air, matrícula XA-NYM, de la empresa SAE", posteó el morenista Arturo Ávila.

"A bordo viajaban cuatro personas y diez maletas", agregó junto con una imagen de la aspirante.

Al respecto, la hidalguense reconoció que tomó el vuelo privado.

"Yo me muevo de dos maneras, y no hay vuelo directo a Tabasco, de Campeche, de donde vengo a Tabasco, y lo declaro como debe de ser, no ando ocultando nada", dijo al medio XEVA Tabasco.