Exhiben a candidata del PAN en Edomex con rifle del Ejército

Ciudad de México.- Evelin Mayén, candidata del PAN al Ayuntamiento de Jilotzingo, en el Estado de México, fue exhibida en una fiesta mientras disparaba un rifle de asalto de uso exclusivo del Ejército.

En videos difundidos en redes sociales se observó a la aspirante para alcaldesa de Jilotzingo disparando el rifle R-15 en un fiesta ambientada con corridos.

La alcaldesa con licencia vestía botas, vestido y saco negros, bailando desafanadamente canciones como "La boda del huitlacoche", de acuerdo con las imágenes.

Posteriormente, se aprecia cómo dos hombres detrás de ella la cuidan mientras apunta hacia el aire.

Al respecto, Mayén emitió un video para disculparse por las imágenes y aseguró que su trabajo es lo que la define.

"Me están comunicando que hay un video que anda circulando del cual tengo que decirles, les pido una disculpa, asumo una responsabilidad; sin embargo, un video no me define, me define mi trabajo", dijo la panista.