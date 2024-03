Exhibe refinería de Tula diferencias entre el PAN y Xóchitl

Ciudad de México.- La contaminación que produce la refinería de Tula dejó al descubierto discrepancias entre la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y el Partido Acción Nacional.

Gálvez se manifestó en contra del cierre de la refinería y el dirigente del blanquiazul, Marko Cortés, exigió al Gobierno el cierre inmediato de la planta.

"Por el momento no está dentro de mi plan cerrar Tula", aclaró la abanderada en conferencia de prensa. "Lo que realmente hay que hacer es modernizar Tula y meterle tecnología a equipos para reducir las emisiones y sobre todo, quemar gas natural en la termo, y por otro lado, recuperar las subastas de energía renovable", propuso.

Tanto Xóchitl como el PAN coinciden en que Tula es una de las fuentes más importantes de contaminación para el Valle de México.

"Por falta de inversión en los procesos ambientales, la refinería produce altas cantidades de combustóleo que a su vez se utilizan para generar electricidad en la termoeléctrica", argumentó Gálvez.

Desde la perspectiva de la candidata, el 40 por ciento del dióxido de azufre que contamina el aire de la Ciudad de México proviene de la refinería de Tula.

Con un comunicado, Marko Cortés exigió al Gobierno federal que se cancele la operación de la refinería de Tula, Hidalgo, dijo, por las enormes afectaciones para la salud de los mexicanos y la movilidad en la zona metropolitana del país.

De hecho, el dirigente recordó que los Gobiernos panistas "ya han solicitado en varias ocasiones el cierre de la refinería de Tula".

El candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de la CDMX, Salomón Chertorivski, adelantó en su cuenta de X que, de ganar la elección, cerraría Tula.

"Escuché a Xóchitl decir que no cerraría Tula. Me extraña, @XochitlGalvez, que a ti, que querías gobernar esta ciudad, hoy no te importe que más de diez mil muertes al año son provocadas por la excesiva contaminación en la zona metropolitana. Por culpa de esa refinería y termoeléctrica hoy en la Ciudad de México hay contingencia ambiental. A nosotros sí nos importa, por eso la vamos a cerrar", advirtió.