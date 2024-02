Exhibe exdirectora de Notimex a vocero presidencial

Ciudad de México.- Sanjuana Martínez, ex directora de Notimex, advirtió este miércoles que, de presentar pruebas sobre los "moches" y actos de corrupción registrados en el Gobierno federal, podría caerse "una candidata".

Sin mencionar por su nombre a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, la ex funcionaria aseguró que no quiere perjudicar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tampoco a la próxima Administración.

Sin embargo, sostuvo que "tiene grabados a todos" y, como muestra, exhibió el audio de una conversación con el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez.

Desde su cuenta de Facebook, Martínez aseguró que el funcionario de Palacio Nacional paga en efectivo a supuestos periodistas afines al Gobierno y encabeza una campaña de ataques en su contra.

"He recibido amenazas de muerte. Me piden pruebas. Yo los tengo grabados a todos. Si publico las pruebas que piden se puede caer una candidata. Y no quiero hacer daño a este Gobierno ni el que viene. Pero aquí les dejo una muestra.

"Este es el portavoz de Presidencia, Jesús Ramírez, quien paga en cash dinero público a una bola de 'periodistas' pro 4T. Se dedica a promover campañas de desprestigio con el dinero del Gobierno. Lleva un mes atacándome por descubrir un acto de corrupción de los secretarios Luisa María Alcalde y Marath Bolaños. Es un corrupto", publicó.

En la segunda semana de este mes de enero se puso al descubierto una presunta solicitud de "moches" para financiar la campaña presidencial de la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum.

Tras la extinción de Notimex, quien fuera su directora publicó dos artículos en el periódico La Jornada, acusando a funcionarios de la Secretaría del Trabajo de pedir un "moche" de unos 30 millones de pesos, a cambio de pagar las liquidaciones de los empleados de la Agencia.

En un primer testimonio, la ex funcionaria denunció directamente al titular de la dependencia, Marath Bolaños, y luego sostuvo que el director Jurídico de la Secretaría, José Luis Sánchez Cuazitl, pidió el "moche" para la campaña de la morenista.

Este miércoles, Martínez acusó al vocero presidencial de promover a la lideresa del sindicato de Notimex, Adriana Urrea.

Sin embargo, reveló un audio en el que el funcionario supuestamente pretendió perjudicarla en el marco de la huelga de Notimex.

En este contexto, Sanjuana adelantó que cuenta con más grabaciones y, de ser necesario, las publicará.

"Ahora anda promoviendo una líder corrupta, Adriana Urrea, pero que antes quería fregársela. Aquí les dejo una prueba irrefutable. La congruencia primero.

"Aparte y sí tengo una audioteca. Si quieren le seguimos. Un Gobierno que dice combatir la corrupción debe demostrarlo", agregó.

En el audio se escucha a Martínez y Ramírez hablar sobre con cuántas personas podría negociarse, a cuántas dejar fuera del trato e incluso se menciona que algunos podrían ser perseguidos por la Secretaría de la Función Pública.

Reforma consultó al vocero presidencial Jesús Ramírez, quien declinó opinar sobre el tema.