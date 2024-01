Exhibe caso Notimex 'moches' para Sheinbaum

Tras la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) se puso al descubierto una presunta solicitud de "moches" para financiar la campaña presidencial de la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum.

El lunes y martes de esta semana, la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, publicó dos artículos en el periódico La Jornada, en los que acusó a funcionarios de la Secretaría del Trabajo de pedir un "moche" del 20 por ciento, equivalente a unos 30 millones de pesos, a cambio de pagar las liquidaciones de los empleados de Notimex.

En un primer testimonio, la ex funcionaria denunció directamente al titular de la dependencia, Marath Bolaños, quien asumió la Secretaría del Trabajo el 20 de junio de 2023.

"Durante meses, Marath y su equipo se negaron de manera reiterada a darnos información sobre nuestras liquidaciones, hasta que finalmente nos dijeron que de las mismas teníamos que entregar 20 por ciento para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum", publicó el lunes.

"Me negué en rotundo a aceptar semejante condición y a continuación en venganza se nos ofreció sólo 6 por ciento de los 256 millones entregados al sindicato junto a 14 millones en concepto de canasta y un millón más para las fiestas de un sindicato que ya había desaparecido luego de la publicación del decreto".

El martes, la ex directora de Notimex sostuvo que el director Jurídico de la Secretaría, José Luis Sánchez Cuazitl, pidió el "moche" para la campaña de Sheinbaum.

"El cálculo de las liquidaciones del personal activo con trabajadores que laboraron en la Agencia durante más de 30 años rondaba 150 millones de pesos: Te damos esa cantidad, siempre y cuando nos entreguen 20 por ciento para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, le dijo Sánchez Cuazitl a (Carlos) Peñaloza Martínez (Administrativo de Notimex)", de acuerdo con el relato de Sanjuana Martínez.

La ex funcionaria denunció que, durante el conflicto laboral, Arturo Alcalde Justiniani, padre de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, antes Secretaria del Trabajo, asesoró al Sindicato de Notimex y llegó a amenazarla con un tono como el que usan los mafiosos.

"El señor Alcalde utilizó un tono como 'El Padrino' para decirme: 'tienes que reinstalar a 28 trabajadores que despediste y que pertenecían al sindicato. Haz lo que quieren; si no, vas a tener mala fama y te van a armar una campaña de desprestigio", escribió Sanjuana Martínez.

En respuesta, la Secretaría del Trabajo rechazó las acusaciones y aseguró que es "absolutamente falso" que se haya solicitado dinero para la campaña de Morena o condicionado el pago de las liquidaciones.

En Acapulco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el supuesto dinero solicitado a Notimex.

Luego de negarlo y de expresar su confianza en los secretarios del Trabajo, Marath Bolaños, y Gobernación, Luisa María Alcalde, antes de ese cargo titular de la Secretaría del Trabajo, el Mandatario pidió a la ex directora que presente pruebas.

¿Le pedirá usted que pruebe estos dichos?, se le preguntó.

"Sí, además si tiene pruebas. No estoy yo limitado su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían, no mentir, no robar y no traicionar", respondió.

Horas después del miércoles 10 de enero, Sanjuana Martínez publicó una carta en redes sociales en la que reiteró que los funcionarios federales le pidieron entregar un "diezmo".

"Reitero que la cantidad total de lo solicitado por nosotros, 150 millones de pesos, fue aparentemente aceptada, pero bajo la condición de entregar el 20 por ciento a la campaña de Claudia Sheinbaum, algo inaceptable e ilegal", dijo.

"Esto fue solicitado en varias ocasiones no solamente por Sánchez Cuazitl al ex director Administrativo de Notimex, sino también por sus colaboradores a nuestro equipo. Cuando nos negamos, la venganza fue inmediata y autorizaron solamente 15 millones para los 63 trabajadores, una cantidad irrisoria".

La ex directora de la Notimex también respondió directamente al Presidente, aseguró que tiene pruebas de sus declaraciones y que sus abogados las incluirán en las denuncias que están por presentar.

"Me pide el Presidente que muestre pruebas de las liquidaciones ilegales al extinto SutNotimex asesorado por Arturo Alcalde, padre de la Secretaria Luisa Alcalde y sobre las demás irregularidades. Con mucho gusto, las tienen mis abogados que preparan las denuncias", agregó.

La aspirante presidencial del frente de Oposición (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez, denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a Claudia Sheinbaum y al Presidente Andrés Manuel López Obrador por presunto desvío de recursos públicos a la campaña de la morenista.

Acompañada de representantes del PAN y PRD ante el INE, la precandidata confió que el INE realice una investigación a fondo sobre las declaraciones de Sanjuana Martínez.

"El Presidente le ha pedido que presente las pruebas, va a hacer una denuncia (Martínez), pero esto es un financiamiento paralelo que hay a la campaña de Claudia Sheinbaum.

"Es obvio que no es una campaña austera, no ha podido explicar quién pagó los miles de espectaculares que vimos por todo el País, las miles de bardas. Campaña austera la mía", dijo Xóchitl Gálvez. Exhibe caso Notimex 'moches' para Sheinbaum.