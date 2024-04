Exhibe AMLO video con frases de apoyo a Morena

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su mañanera un video de redes en el que usuarios del Metro de la CDMX externan su apoyo a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

En dicho video, personas que son entrevistadas mientras viajan en la Línea 9 también defienden a los Gobiernos de Morena y critican tanto a expresidentes de México como a partidos políticos de la oposición como el PAN, PRI y PRD.

-"Dirán lo que quieran, pero Claudia (Sheinbaum) va a ganar", expresa un usuario.

-"Ah, no, Claudia (Sheinbaum) va ganar, eso sin duda", le dice el entrevistador.

Otras expresiones son: "(El Metro) no está (mejor que antes), pero no está en decadencia como si lo hubiera dejado el PAN"; "el PAN ha sido el palero del PRI durante toda la vida"; "el presidente dijo: salga a votar para meter al bote a todas esas ratas de los expresidentes".

También se dice en el video: "prefiero que Morena haga los proyectos a que otros se enriquezcan"; "de la mierda del PRI y el PAN, a la mierda de Morena ¿Cuál preferíamos?"; "Felipe Calderón dejó pasar armas"; así como "en algunas ocasiones hay que negociar con los corruptos para poder sacar proyectos".

En plena veda electoral, que le impide pronunciarse sobre candidatos y partidos, López Obrador se jactó de que el video evidencia "lo que está pasando en el país" y que el pueblo es sabio.

"Miren el fruto del trabajo de años, de años, de millones de personas, no nada más de un hombre o de una mujer, o de un grupo de dirigentes, vean esto porque esto es lo que está pasando en el país", se jactó AMLO al presentar el video.

"¿A poco no está bien (el video)? Y hay unos mucho mejor, pero qué nivel la gente, y dicen (...) que el pueblo no sabe, que no está informado, el pueblo es sabio, entonces eso es lo que está sucediendo".

Luego de que el INE le ha ordenado eliminar o modificar varias conferencias por violar la ley electoral al hablar de temas prohibidos durante esta etapa del proceso, López Obrador confió que no lo "cepillen" por mostrar dicho video.

"Espero que no nos vayan a cepillar por esto, es que me sirve, cómo lo voy a dejar pasar, o sea, no, no, ayuda mucho para que también nuestros adversarios ya dejen de estar en el amarillismo, nunca en la historia habíamos escuchado o visto en la televisión, o leído en los periódicos, tanta nota roja", reprochó.

"Los ciudadanos están así como los del Metro, en las redes, muy conscientes, ya no es el tiempo de antes que ellos tenían el micrófono, sólo ellos hablaban y sentenciaban, eran sentencias y como no había derecho de réplica, por eso mandaban".

López Obrador argumentó que el contenido del video además le ayuda mucho ante lo que considera campaña de sus "adversarios", a quienes hizo un llamado a la prudencia y a serenarse.

"No ando errado en mi llamado a la prudencia, que se serenen. Cuando uno está enojado, anda de mal humor, comete muchos errores, por eso no está mal eso de respira profundo, cuenta hasta 10, tranquilízate, serénate", añadió.

A pesar de la veda, López Obrador presumió que se está mejorando el sistema de salud pública y que esté va ser mejor que el de Dinamarca, aunque, dijo, no le guste a sus adversarios.

También repitió la expresión "conservadurismo corrupto" y destacó que, a partir del "cambio", en referencia a su Administración, la gente comenzó a recibir dinero del presupuesto -por los programas sociales-, por lo que millones de mexicanos tomaron conciencia.