Exdirectores de Pemex se deslindan de acusaciones de Lozoya

Tomada de Twitter / Carlos Treviño

Ciudad de México— Carlos Treviño y José Antonio González Anaya, quienes fueron exdirectores de Petróleos Mexicanos (Pemex), se deslindaron de las acusaciones hechas por Emilio Lozoya Austin en su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"Niego rotundamente las acusaciones hechas hacia mi persona en el documento que circula en las redes, al ser totalmente falsas. Serví durante tres sexenios a mi país de manera honorable y honesta todo el tiempo. Mi reputación y forma de vida así lo demuestran", aseguró Carlos Treviño en su cuenta de Twitter.

Treviño asumió la dirección de Pemex en noviembre de 2017, tras la salida de José Antonio González Anaya, quien pasó a ocupar el puesto de Secretario de Hacienda.

"Nunca tuve que ver con las reformas estructurales. Es una pena como Lozoya pretende usar el criterio de oportunidad, sin embargo, el acusado es él y los señalamientos se acompañan con pruebas, como en su momento lo hicimos denunciando ilícitos en Pemex", agregó el ex director.

En un documento de 63 páginas, Lozoya Austin relató cómo se fraguaron diversos actos de corrupción y sobornos a ex Presidentes, ex funcionarios y ex legisladores.

Lozoya declaró que en el caso de Etileno XXI, la constructora brasileña Odebrecht tuvo una participación relevante en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, y con el de Felipe Calderón.

Lozoya mencionó nombres, como participantes en reuniones, entre los que se figuran José Antonio Meade, José Antonio González y Carlos Treviño.

"Niego los supuestos señalamientos que carecen de sustento o lógica alguna de Lozoya. Sólo se entienden como un acto desesperado de quien sabiéndose culpable, pretende esquivar la justicia mediante el abuso del criterio de oportunidad y vengarse de quien denunció ante la PGR en enero del 2017 las irregularidades de Odebrecht.

"No participé en la aprobación de la reforma energética, ni en la contratación de Etileno XXI, ni en la compra de Agronitrogenados", aseguró González Anaya, en su cuenta de Twitter.