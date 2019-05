Exdirector de Pemex usó a despachador para desviar recursos

Ciudad de México— El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, usó a un despachador de una gasolinera para desviar recursos del Estado, reveló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

En su segunda conferencia durante el seminario Corrupción y lavado de dinero, que se realizó en la UNAM, Nieto abordó el tema de corrupción política.

"La forma de extraer los recursos del Estado es a partir de la generación de empresas fachada o empresas que no tienen tiempo suficiente de constitución anterior o que sus accionistas no tienen los perfiles transaccionales", indicó.

Luego puso como ejemplo el caso de una persona moral que fue constituida en Poza Rica, Veracruz que tenía cuentas en Panamá vinculadas con un despacho que aparecía en los Panamá Papers.

"Dentro de este proceso resultó que los dos accionistas eran el vendedor de seguros y el despachador de una gasolinera", señaló Santiago Nieto.

"No tenían pasaporte, no habían salido del País, ¿cómo tenían una cuenta en Panamá? Claro, muy interesante, una persona de cuyo nombre no quiero acordarme, se apellida Lozoya, era el beneficiario de estas posibles acciones".

Agregó que la inteligencia financiera es importante para llegar al beneficiario final de redes de desvíos, lo que consideró que pasó de noche en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En la Administración pasada, dijo, sólo 10 entidades tenían unidad de inteligencia patrimonial, y ahora ya suman 27.