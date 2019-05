Exdirector de Pemex pide amparo contra aprehensión

Ciudad de México– Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión que en las últimas horas un juez federal pudiera haber girado en su contra.

Lo anterior a pedido de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de la venta de la planta chatarra Agronitrogenados a Pemex.

El juicio de Garantía fue interpuesto por el exfuncionario de la petrolera la noche del lunes, pero fue apenas ayer cuando Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, lo admitió a trámite y lo registró con el número 487/2019.

Una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), muestra que ayer la juez Ortega aún no dictaba el acuerdo de suspensión provisional contra los actos privativos de libertad.

En caso de que exista una orden de aprehensión contra Lozoya por un delito con prisión preventiva oficiosa, como es la delincuencia organizada, la suspensión provisional no podrá impedir su eventual captura.

De acuerdo con información oficial, el domingo un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en la Ciudad de México, giró órdenes de aprehensión contra Lozoya y y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, quien ya fue capturado.





Señalamientos de corrupción

Las autoridades mexicanas congelaron ayer las cuentas bancarias de Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex, y las de la empresa siderúrgica Altos Hornos de México, en lo que parece ser un nuevo intento de castigar la corrupción.

El presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, fue arrestado horas más tarde en España por motivos aún no establecidos, informó la compañía a través de un comunicado.

La empresa señaló que estaba a la espera de una respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a su solicitud de liberar sus cuentas. El acto fue “arbitrario y violatorio”, afirmó en su comunicado.

Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, dijo en un comunicado que había interpuesto recursos contra el congelamiento de cuentas y contra una posible orden de arresto, la cual aseveró no podía confirmar. Mientras las autoridades no provean información, no podía adoptar una postura, afirmó.

El lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que “se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas” y que los fondos “se presumen ser derivados de actos de corrupción”.