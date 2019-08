Exdirector de Coneval ganaba 200 mp: AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Gonzalo Hernández Licona, exdirector del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ganaba 220 mil pesos mensuales, por lo que, dijo, "están molestos" debido a que nadie puede ganar más que el presidente.

"Por ley así tiene que ser de ahí para abajo, nadie puede ganar más de lo que gana el Presidente, ¿cuánto estoy ganando? 108 mil pesos al mes, ¿cuánto ganaba el que estaba de director del Coneval? 220 mil pesos al mes, y ya ni les digo cuánto ganaba el director del Infonavit, 700 mil pesos al mes, por eso están molestos", aseguró.

Durante un evento por su visita a la comunidad de Zongolica, Veracruz, el Mandatario pidió a los asistentes que levantaran la mano los que supieran qué es el Coneval, sin embargo, nadie respondió a la petición.

"En honor a la verdad que levante la mano los que saben qué es el Coneval, allá los de afuera también me gustaría que levantaran la mano.

"Coneval tiene un edificio moderno, no conocen ni siquiera a las comunidades, bueno tan es así que las comunidades no los conocen a ellos", resaltó.

Este organismo, detalló, fue creado pera medir la pobreza en México, pero sólo "simuló" atender el problema.

Por otro lado, el titular del Ejecutivo aseguró que acepta que la gente proteste, sin embargo, criticó a quienes lo hacen sin una causa justa.

"Hasta me están haciendo plantones en frente de Palacio Nacional, no voy a ceder, además a mí me gusta que la gente luche, porque yo vengo de ser opositor, y que luche, nada más que se luche por una causa justa, porque yo nunca fui un rebelde sin causa.

"Pero no que vamos a cerrar las calles, que vamos a cerrar las carreteras y que así vamos a negociar, se acabó", aseveró.

Derriban vallas tratan de informarle a AMLO

Cientos de pobladores tiraron las vallas de un patio del Hospital Rural de Zongolica, donde habían sido colocadas sillas y una pantalla gigante, y entraron a la fuerza al área donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio un discurso sobre los avances de su Gobierno.

Los pobladores protestaron por la situación de los servicios de salud en este centro y en las unidades médicas de sus comunidades y acusaron que el director del Hospital Rural, José Manuel Grajales, le mentía al Presidente.

"¡Es mentira lo que le están diciendo!", "¡No nos atienden!", "Nos discriminan, no quieren atender a las mujeres", "No hay doctores, aquí atienden puros pasantes", afirmaban.

La "Siervos de la Nación", a cargo del mitin, trataron de mantener las vallas de pie, pero fueron superados, por lo que los pobladores llegaron hasta la mitad del patio interior, mientras el director del IMSS, Zoé Robledo, improvisaba su discurso sobre los supuestos avances en los servicios de salud del actual Gobierno.

En su discurso, López Obrador se refirió brevemente a estas denuncias aunque las atribuyó a la corrupción.

"Desde que me empezaron a saludar en la carretera me advertían que yo no les creyera a los del hospital, porque vinieron a arreglarlo antes de que yo visitara el hospital, si es así, voy a venir seguido a Zongolica", afirmó.

"Pero les diría que no es del todo cierto, es decir, sí le dieron su manita de gato, pero el director me hablo con la verdad y él mismo reconoce las carencias que hay en el hospital.¿Qué pasa? pues que por la misma corrupción dejaron el sistema de salud pública por los suelos, no es para consolar a los de Zongolica, pero así están todos los hospitales y los centros de salud en el País", añadió.