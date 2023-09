Exculpa Máynez a hija pero no a Puente, el de Estafa Lechera

Ciudad de México.- El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, deslindó al líder del partido, Dante Delgado, y a la secretaria de Vinculación, Alejandra Puente, de cualquier responsabilidad en la corrupción de Segalmex.

Sin embargo, no hizo lo mismo con el empresario Alejandro Puente Córdoba, padre de Alejandra, quien sobornó con 6.7 millones de pesos en efectivo a René Gavira, ex titular de la unidad de Administración de Segalmex para obtener contratos de procesamiento de leche para una empresa que maneja a través de prestanombres.

PUBLICIDAD

En el caso de Alejandra Puente, sostuvo que no es delito ser hija de Puente Córdoba, empresario relacionado con la llamada "Estafa Lechera" y se dijo seguro de que la ex diputada federal suplente no tiene nada que ver con el desfalco del organismo descentralizado.

"No es delito ser hijo de una persona. Yo no creo en ese tipo de cosas en la política, lo he hecho siempre respecto a quien sea. Yo a Alejandra la estimo y tengo una buena consideración, hoy incluso es su cumpleaños, es muy tranquila, entonces no tengo ningún comentario frente a ella, la conozco, sé que ella no tiene ningún involucramiento en este robo", aseguró.

Álvarez Máynez deslindó también a Dante Delgado de cualquier acto de corrupción en Segalmex y reiteró que los señalamientos en su contra son parte de un chantaje para que el partido se sume al Frente Amplio por México.

"No hay ningún involucramiento de Dante Delgado en un acto de corrupción, ni siquiera es el enfoque, (el enfoque) es únanse a la alianza o, si no, le sirven a Morena", dijo.

Reforma publicó ayer que el empresario Alejandro Puente Córdoba es amigo y operador de Delgado.

Actualmente, la hija del empresario, Alejandra Puente, funge como secretaria de Vinculación Operativa de MC y forma parte de la Comisión Operativa Nacional del partido.

El legislador indicó que el fraude en el organismo descentralizado ocurrió después de 2018, y a partir de ese año, ninguna de las personas relacionadas con él, como Ignacio Ovalle, ex titular del organismo, ha hecho actividad política en Movimiento Ciudadano.

Recordó que Morena "jaló" gente del partido naranja, como Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, Ricardo Mejía, ex candidato al Gobierno de Coahuila y Layda Sansores, actual gobernadora de Campeche.

No obstante, dijo que el hecho de que estos personajes hayan sido parte de MC, no hace hoy corresponsable al partido de sus actos.

"Por supuesto que hay una historia común, pero ¿eso hace corresponsable hoy a Movimiento Ciudadano de lo que haga Layda Sansores como gobernadora de Morena? Creo que no", indicó.

Sobre la relación del partido naranja con Alejandro Puente Córdoba, dijo que no tener información de ese tema ni de sus empresas.

"No lo he visto nunca en actividades formales de MC, las veces que lo he visto ha sido más en función de amistades en común, cosas así, nunca he platicado con él detenidamente, no tengo muy claro cuáles son sus empresas, sus actividades, nunca he platicado con él en ese sentido", agregó.

El coordinador parlamentario señaló que Ignacio Ovalle defraudó la confianza que se le dio, por lo que pidió que sea sancionado conforme a derecho, como todos los funcionarios corruptos del Gobierno que han sido denunciados y que continúan en la impunidad.

Aunque aún no lo tiene definido, adelantó que ven en el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a un perfil que puede derrotar a las candidatas del "régimen y del viejo régimen" en 2024.