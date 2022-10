Excomisionado de seguridad propone a Adán Augusto pactar con el crimen

Ciudad de México.- El excomisionado nacional de seguridad pública, Manuel Espino, reveló que le propuso al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pactar y acordar con el crimen organizado organizado para buscar la pacificación del país.

En un foro sobre seguridad pública, el exdirigente panista expuso su filosofía: "no contra ellos, no apesar de ellos, pero sin ellos tampoco...".

"Yo le propuse al secretario algo que he propuesto en otros países. Lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, pero no de cualquier manera, no con cualquiera, y que no materialice los acuerdos cualquiera. (...) El mal menor que habría que aceptar es dialogar y acordar con ellos, y se puede. La propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos", resumió.

"Yo le dije al secretario de Gobernación, la propuesta que puse en sus manos es que iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México y logré hacerla llegar. Y solamente recibí respuesta de dos. 'Si esto se hace en México, entramos...'", relató.

Espino dijo que no quería abundar más porque lo podían acusar de indiscreto.

"Pero me consta que estas cosas dan resultado. Si nos la pasamos jugando a las guerritas, esto no se va a acabar. En la estrategia de seguridad pública se debe considerar la posibilidad y no descartarla de antemano.

"Yo un día le insinué algo a la Secretaria de Seguridad (Rosa Icela Rodríguez) y al día siguiente, en su comparecencia en el Senado, me fustigó en su discurso. Yo le decía a la Secretaria 'no podemos descartar a priori el acordar con los grupos criminales", mencionó.