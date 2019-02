Evocan legado de González Camarena

Ciudad de México— La potencia creativa de Guillermo González Camarena fluyó desde temprana edad en el núcleo familiar, ya fuera elaborando juguetes mecánicos o haciendo frente a los constantes apagones.

"Fabricó una planta de luz y se dio a la tarea de tender un cableado desde el sótano de su casa a cada habitación para que todos tuvieran un foco y pudieran continuar con sus tareas.

"Mi papá entonces tenía 7 años y le cobraba a cada hermano un centavo por el servicio", contó este domingo el ingeniero Arturo González Camarena, hijo menor del creador, al moderar la mesa El inventor que le dio color a la televisión, en el Museo de las Ciencias Universum.

El evento, que congregó a amigos, familiares y colegas -personajes clave del inicio y desarrollo de la televisión en México-, se tornó una celebración alrededor de la figura del genio que concibió y patentó el primer sistema de televisión a color en el aniversario 102 de su natalicio.

Su afición por la música o la astronomía, además de la gran importancia que concedía a los niños y a la salvaguarda de los animales -al grado de tener un zoológico en casa- son algunos detalles del polifacético creador originario de Guadalajara que fueron evocados por los ponentes.

"Es un símbolo de la modernidad, del hombre moderno que los mexicanos aspiramos a ser", consideró el escritor Carlos Chimal, autor de Fábrica de colores,biografía de González Camarena presentada en una gira por Iberoamérica.

"Todos los que tuvimos el gusto de conocerlo podemos dar un testimonio de que él fue un maravilloso hombre", añadió, por su parte, Gabriela Guzzy, directora del recinto universitario.

Algunos de los presentes, como el ingeniero José Morris, lo recordaron como el jefe siempre alegre que incluso llevó consigo a su equipo de técnicos a su luna de miel en Veracruz.

Asimismo, enfatizaron el gran impacto de su invención en terrenos más allá del entretenimiento, como en la educación, la conquista del espacio o la ciencia médica.

"Yo vi cuando la sangre se vio roja de verdad", compartió Morris, al relatar cómo fue la primera presentación del sistema a color de González Camarena en un congreso médico en el Hospital Juárez.

"Un camarógrafo se desmayó al ver una amputación que le hicieron a un paciente en una pierna. Y seriamente me dijo Don Guillermo: 'Tome la cámara, Pepe Morris'".

Por su parte, Francisco Femat, experto en comunicaciones y antiguo colaborador de la estación XHGC -de la que González Camarena obtuvo en 1950 la concesión para su uso comercial-, solicitó a la UNAM que postule

ante la Unesco la vida y obra del inventor para ser registrados como Patrimonio de la Humanidad.

"Y que con ese reconocimiento la Unesco lo utilice, lo promueva como vehículo de comunicación, entendimiento y paz entre todos los pueblos de la Tierra", destacó.

Finalmente, si bien la mesa estuvo dedicada en buena parte al aporte que el creador fallecido en 1965 hizo al mundo con su invento, el también ingeniero, amigo y colaborador suyo, Valentín del Rello, fue enfático en que los jóvenes de hoy día deben retomar su espíritu.

"(Los jóvenes) no tienen ese espíritu combativo, no tienen ese espíritu de crecer.

"No tomemos del legado una cámara, tomemos todo un legado que un niño, desde siendo niño, nos enseñó: que cuando se quiere, se puede", sentenció.





Va Museo de la Luz a Mérida

Aunque hace un par de años se planteó que el Museo de la Luz tendría una nueva sede a construirse al sur del Museo de las Ciencias Universum, el recinto dedicado al fenómeno físico se levantará en Mérida.

"Se había visto, se estaba buscando el lugar, pero ahorita ya se tiene, y el lugar va a ser Mérida", confirmó Gabriela Guzzy, directora del Universum.

"Se están tomando en cuenta varios conceptos y pues ya, se inicia la construcción. Y yo creo que para este año ya va a estar terminado el museo, o al menos avanzado bastante".