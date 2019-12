Evalúan negar acceso a agregados de EU

Ciudad de México— El Gobierno podría negar el ingreso a México de inspectores de Estados Unidos, en caso de que sea aprobada la ley con la que ese país pretende evaluar la implementación de la reforma laboral, informó el senador Ricardo Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) indicó que existen instrumentos internacionales que facultan a México para rechazar el ingreso de diplomáticos.

En un posicionamiento, el morenista reiteró que la pretensión de EU de enviar hasta cinco agregados laborales para monitorear la implementación de la reforma laboral no fue consultada con México y no forma parte de los acuerdos vertidos en el Protocolo Modificatorio del T-MEC aprobado por el Senado de la República.

"Si bien esta disposición no forma parte del texto del T-MEC, sino de una regulación interna de Estados Unidos de América, la mayoría en el Senado de nuestro país rechazamos tajantemente la intención de que la Ley de Implementación incluya esta disposición, al tratarse de una medida que, por no haber sido consultada ni acordada con México, resulta inaceptable y va en contra de la buena voluntad y el espíritu con que fueron firmados el T-MEC y el propio Protocolo Modificatorio.

"En caso de que la iniciativa transite en el Congreso estadounidense, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 7, establece que el Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que cualquier miembro del personal de la misión no es aceptable. Esto quiere decir que, de tomar una decisión contraria a lo acordado por los tres países, México contará con los mecanismos para contrarrestar esa medida", sostuvo Monreal.