'EU ya entregó todas las grabaciones sobre Guerreros Unidos'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno de Estados Unidos ya entregó todas las grabaciones del grupo criminal "Guerreros Unidos", relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Mandatario explicó que, tras solicitar el material a la Vicepresidenta norteamericana Kamala Harris, se hizo llegar un primer paquete de información obre las comunicaciones del grupo de narcotraficantes, aunque se pensó que estaba pendiente la entrega de más datos.

"Ya tenemos todo, incluso se decía que faltaban unas grabaciones, las solicitamos y nos informaron por escrito que ya no tienen más grabaciones", dijo.

"(El material) lo tenemos desde hace dos años y, como faltaba o se suponía que faltaba, porque habían clasificado, creo, la grabación 1 y 2 y luego nos mandaron la 5 y la 6. Se preguntó qué pasa con la 3 y 4 y nos contestaron: no existe".

En abril de 2018, REFORMA reveló parte del contenido de las conversaciones telefónicas sostenidas por jefes de GU con sicarios de Iguala.

De acuerdo con los mensajes de Blackberry, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala habrían sido desaparecidas entre 50 y 60 personas y no 43; hubo seis muertos más y policías de ese Municipio, Cocula y Huitzuco participaron en auxilio de sicarios de Guerreros Unidos (GU).

Jefes de esa organización criminal dieron órdenes desde Chicago de involucrar a policías en la detención de estudiantes y de pedir apoyo del Gobierno de Guerrero ante la magnitud del conflicto desatado.

Las conversaciones, interceptadas por agencias estadounidenses con autorización de un juez, forman parte de un expediente judicial con el que se procesa a ocho operadores de GU en Chicago.

Este lunes, el Presidente informó que toda esa información ya fue procesada en México y será compartida con los padres de los normalistas, con quienes se reunirá esta misma semana.

"Yo tengo una reunión esta semana con los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, creo que es mañana o el miércoles. Vamos a informarles cómo vamos en la investigación", sostuvo, tras adelantar que será entregada una relatoría.

A pregunta expresa, el Presidente se pronunció a favor de revelar el contenido de las grabaciones entregadas por Estados Unidos.

- ¿Se pueden hacer públicas en México?

- "Vamos a ver, porque siempre está lo del debido proceso y hay que solicitar también permiso a los padres. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo soy partidario de la transparencia, no me gusta que se utilice el debido proceso como el debido pretexto para no dar información, para ocultar información, ni siquiera testar, tachar. Además, sostenemos una regla de oro de la democracia, la transparencia", respondió.