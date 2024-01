Estoy tranquila, se abre posibilidad de acuerdos: Taddei

Ciudad de México.- La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que la decisión del Tribunal Electoral de anular los candados para que nombre encargados de despacho le da tranquilidad, porque se abre el camino para los acuerdos.

La sonorense lució particularmente contenta al llegar a la sesión del Consejo General, e, inusualmente, recorrió toda la mesa para abrazar, intercambiar alguna palabra o tomarse la foto con consejeros y representantes de partidos.

"No es contenta o infeliz, es tranquila porque sabes que las instituciones están funcionando", respondió.

El jueves, con tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral anuló el acuerdo aprobado por seis consejeros que le imponían un plazo de 30 días a Taddei para nombrar encargados de despacho.

Además establecían candados, como que los encargados de las direcciones fueran del Servicio Profesional Electoral o de la misma área, además de que los encargados de la Secretaría Ejecutiva no tenían que ser perfiles rechazados por el Consejo.

Los magistrados no sólo anularon esto, sino que determinaron que los encargados nombrados por Taddei pueden permanecer hasta que concluya el proceso electoral.

Además de que no tiene la obligación de nombrar a un titular de dirección como encargado de la Secretaría.

Para los consejeros que aprobaron los candados, la Sala Superior comete excesos, además de golpear la colegialidad del Consejo General, y centrar el poder de nombrar la estructura en la presidencia del INE.

"Es muy cuestionable la sentencia, podrían haber revocado lisa y llanamente sin ponerse creativos e inventar cosas que no están en ley, que no están en reglamento. A mí me parece una sentencia muy deficiente", indicó la consejera Carla Humphrey.

Su compañero Jaime Rivera aseguró que la resolución crea un "incentivo indeseable" para que la presidenta determine nombramientos de manera unipersonal, cuando la ley la obliga a que sea el colegiado.

"En vez de propiciar que la presidenta, ejerciendo su atribución, presente nuevas propuestas, podría estimularla a que se quede solo con encargados o encargadas de despacho, y esto estaría convirtiendo una excepción en la regla, y una suplencia temporal en un cargo permanente", criticó.

Los consejeros confiaron en que Taddei realmente busque acuerdos entre todos los consejeros, y coincidió en que debe ser María Elena Cornejo la que permanezca como encargada de despacho en la Secretaría.

"Esta resolución no nos ayuda. Nuestro mecanismo lo que buscaba era crear un espacio para un diálogo y para ir mejorando la colegialidad. Creo que la confianza hay que írsela ganando, hay retrocesos y hay avances. Yo estaré abierto a cualquier postura", indicó Martín Faz.

Su homóloga Dania Ravel confió en que Taddei busque diálogo y consensos, pues todos quieren que salgan bien las elecciones.

En contra parte, los consejeros que estuvieron en contra de esos candados, afirmaron que prevaleció la legalidad.

Jorge Montaño, quien había presentado un acuerdo similar a la sentencia del Tribunal para darle mayor flexibilidad a la presidenta para nombrar a encargados, negó que Morena haya intervenido en su propuesta.

La presidenta buscó calmar los ánimos, por lo que el miércoles convocó a los consejeros a una comida, a la que no asistieron todos. Ahí les pidió no ventilar sus diferencias ante los medios, y no lograron avanzar en los nombramientos. Aún están pendientes designar a 10 titulares.

Al cuestionarle a Taddei si lo ideal es que sus encargados de despacho concluyan hasta después de la elección del 2 de junio, afirmó que debe ser parte de la discusión entre los consejeros.

"Tenemos que sentarnos y tomar decisiones sobre lo que se va a hacer. ¿Es posible cambiar encargadurías? ¿Es posible lograr acuerdos? ¿Es sano para el desarrollo del proceso? ¿Es correcto a cuatro meses y medio de la elección hacer cambios?

"Quiero la garantía del proceso electoral. El servicio no es satisfacciones, felicidades o infelicidades, es cumplimiento. Lo que se tenga que mantener y lo que no, que se corrija", añadió.