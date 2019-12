'Estoy al 100, pero no habrá reelección', afirma AMLO

Hidalgotitlán.- Aunque afirmó que está muy bien de salud, al cien, según dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió por tercer día en que no se va a reelegir.

"No va haber reelección, porque yo soy maderista, sufragio efectivo no reelección, es mi compromiso, de estar nada más hasta el 24, además imagínense lo que dirían mis adversarios: '¿cómo va a servir si ya está chocheando, el viejito ese?'. Estoy al cien pero no es por mi estado de salud, es que debemos ser respetuosos del principio de la no reelección", aseguró.

"Tenemos que actuar con democracia, no hay que tenerle mucho apego al poder, ¿qué es el poder? El poder es humildad, el poder sólo tiene sentido y se convierte en verdad cuando se pone al servicio de los demás".

En un encuentro con beneficiarios de "Sembrando Vida", el Mandatario respondió así cuando hablaba de los beneficios del pago de 4 mil 500 pesos mensuales a los sembradores de árboles y de 500 pesos que se van a un fondo que servirá para seguir pagando el programa cuando él ya no esté en la Presidencia.

"Lo vamos a reelegir", le gritaron y él contestó que no lo hará.

López Obrador también informó que ya mandó una iniciativa para modificar la Constitución para que se incluya como derecho el pago de una pensión para adultos mayores.

"Para que esté o no esté yo en la Presidencia, va a quedar establecido en la Constitución el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión", aseveró.

Apuntó que las pensiones tendrán un pequeño aumento para 2020 con la finalidad de que la inflación no afecte a los beneficiarios.

"Ya para el año que viene también va a aumentar un poquito porque se va a incluir lo de la inflación, para que no se vaya perdiendo ese recurso".

Indicó que actualmente el programa ayuda a más de 8 millones de adultos.

Un su gira por viveros del Programa Sembrando vida, que inició el pasado viernes en Chiapas y que ayer siguió por Tabasco, el presidente ha planteado que no habrá reeleción.