Estiman resolución de panel sobre maíz en marzo de 2024

Ciudad de México.- Para mediados de marzo de 2024 se podría tener la resolución final del panel sobre las medidas de biotecnología implementadas por México, donde se incluye el maíz transgénico, estimó Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía.

"Para mediados de marzo, considerando los tiempos legales, podemos estar teniendo una resolución final. Ahorita es trabajo sólo de los panelistas y los abogados hasta tener el resultado final", afirmó Buenrostro durante su mensaje a medios en el marco de la tercera edición del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN).

Katherine Tai, representante de la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR), dijo que en la reunión no se tocó el tema sobre el panel de solución de controversias del maíz transgénico con Buenrostro.

"Hablamos de muchos temas, pero no hablamos del maíz no porque no sea importante, pero porque es algo que se le ha entregado a los abogados. La respuesta vendrá en varios meses, pero se están cumpliendo con los procedimientos ya existentes y nuestros equipos están trabajando el tema", detalló Tai.

Ayer, Buenrostro y Tai tuvieron una reunión y ambas discutieron la importancia de abordar las preocupaciones sobre los recientes aumentos en las exportaciones mexicanas de ciertos productos de acero y aluminio a los Estados Unidos, además de la falta de transparencia en las importaciones metalurgicas de México desde terceros países, según el USTR.

Tai y Buenrostro coincidieron en la importancia de mejorar los esfuerzos de monitoreo del comercio de acero y aluminio e instruyeron a sus equipos a trabajar para restablecer el régimen de monitoreo de exportaciones de México.

Por su parte, Tai urgió a México para que realice avances significativos en las consultas en curso bajo el T-MEC respecto a las políticas energéticas del País.

También expresó una creciente preocupación por la metodología de tarifas del espectro de México, que continúan inhibiendo la competencia en el sector de las telecomunicaciones en territorio mexicano.

Entre ellos se encuentra la electromovilidad, energías limpias, dispositivos médicos y semiconductores.

Antony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que su país seguirá fortaleciendo, ampliando y diversificando las cadenas de suministro en la electromovilidad y los semiconductores.

"Hoy lanzamos un plan de acción conjunto para los semiconductores para atraer nuevas inversiones, bajo el liderazgo del Presidente Biden estamos creando nuevas tecnologías en las cadenas de suministro", detalló Blinken.