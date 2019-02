Estiman insuficientes fondos para becas

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que becará a jóvenes para su capacitación y educación superior, se queda corto por 60 mil millones de pesos de presupuesto según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

"La partida asignada en el Presupuesto de Egresos 2019 fue de 40 mil millones de pesos; este monto permite becar únicamente a 40.3% de la población objetivo del programa" afirmó el CIEP.

El proyecto de la nueva Administración pretende otorgar becas a 2.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y para ello se requieren 99 mil 360 millones de pesos, estimó el CIEP, pero sólo están presupuestados 40 mil millones.

El proyecto carece, además, de un enfoque de género de acuerdo con la institución.

"El 83% de los jóvenes que no estudian y no trabajan son mujeres, en su mayoría dedicadas a quehaceres del hogar, por lo que una estrategia para integrarlas al mercado laboral requeriría de un enfoque especial".

La asignación de las becas de capacitación será realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgará becas mensuales para 300 mil estudiantes de educación superior.

"No obstante, no se ha informado sobre una estrategia coordinada entre ambas y se desconocen los lineamientos de operación por parte de la SEP, por lo que no es posible conocer las diferencias que hay entre estas becas y otras que ya existen para nivel superior", refiere el estudio.

Los lineamientos presentados hasta ahora son tener entre 18 y 29 años y no trabajar ni estudiar.

En cambio, no se especifican mecanismos explícitos para acotar el número de beneficiarios a 2.3 millones de jóvenes, considerando que en el País hay 5.2 millones de personas que cubren el perfil (edad y situación laboral).