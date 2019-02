Estiman 1,500 despidos en Matamoros

Derivado de los paros y las huelgas en las maquiladoras de Matamoros, ya hay más de mil 500 despidos en esa ciudad, informó Rolando González Barrón, presidente de Index en Matamoros.

Además, de continuar el conflicto, podrían perderse hasta 25 mil empleos en los próximos tres años, estimó.

"Vamos a ver temporalmente, y ojalá me equivoque, pero si siguen así las cosas y no hay quien aplique la ley, nosotros veríamos despidos de 15 a 25 mil gentes en los próximos tres años", afirmó.

Alrededor del 85 por ciento de esos despidos están en las industrias automotriz, electrónica, y metal-mecánica, agregó.

Añadió que a las 45 maquiladoras que incitaron el conflicto al solicitar un aumento salarial del 20 por ciento y un bono anual de 32 mil pesos desde mediados del mes se sumaron 24 maquiladoras más.

De las 45 con las que inició el conflicto, 42 ya llegaron a un acuerdo con los trabajadores y sólo en 3 no han podido llegar a un pacto, por lo que se encuentran en paro.

Destacó que antes del alza del salario mínimo, para quedar en 176.72 pesos para los estados de la zona fronteriza, la mayoría de los trabajadores ya percibían un salario mayor.

"De los 85 mil trabajadores (pertenecientes a Index Matamoros), solamente 18 mil trabajadores estaban por abajo de 176, o sea del nuevo mínimo. Ahorita ninguno está por abajo", señaló.

"El promedio de sueldos está en 220-240 pesos, pero las tres empresas que no han arreglado tienen salarios muy altos, de 400 pesos, y les están exigiendo el 20 por ciento más los 32 mil (de bono), entonces ellos dicen que dar esas cantidades prácticamente no les conviene, por eso no se han arreglado.

Señaló que no es lo mismo dar el 20 por ciento de 100 pesos a dar el 20 por ciento de 500 pesos.

Entre las 42 que llegaron a un acuerdo se encuentran varias empresas automotrices, pues parar la producción trae altos costos.

"Te sale mucho más caro no entregar producción y parar una línea automotriz, esas son las que arreglaron luego, luego, porque una línea automotriz parada cuesta millonadas, son 26 mil dólares el minuto y nadie quiere meterse en una situación así", afirmó.

Si bien es cierto que se arregló el problema para esas empresas, al mismo tiempo se envía una mala señal de Matamoros no es apto para instalar fábricas automotrices, advirtió.