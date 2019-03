Estima AMLO ahorro de 200 mmdp

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que su Gobierno ahorrará este año 200 mil millones de pesos como parte de su política de austeridad y combate a la corrupción.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo dijo que esos recursos se destinarán a un fondo de reserva para desastres.

"Además de lo que ya se obtuvo con la política de austeridad, calculamos que vamos a ahorrar alrededor de 200 mil millones de pesos adicionales", comentó en su conferencia en Palacio Nacional.

"Y es un fondo que queremos mantener de reserva ante cualquier situación, toco madera, pero que tengamos esa reserva para no recurrir a deuda, porque ese es otro compromiso, no aumentar el déficit, no gastar más de lo que se obtiene de recaudación, ese es el propósito".

López Obrador estimó que el ahorro podría ser mayor debido a que se han detectado gastos superfluos que calificó de exagerados.