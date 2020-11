Estamos poniendo orden: AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en Baja California que el gobierno federal está recuperando las casetas tomadas por la delincuenca en Sinaloa, Nayarit y Sonora.

"Estamos recuperando también casetas que estaban en manos de la delincuencia o de personas que estaban acostumbradas a vivir de las tomas de las casetas en todo el País, cobraban, incluso amenazaban a los automovilistas", advirtió el Mandatario.

"Esto pasaba en Nayarit, en Sinaloa. Pasa todavía en Sonora. Pero todo esto se está limpiando. Se está enfrentando, ya se liberaron las casetas de Nayarit, todas. Este fin de semana se está llevando una acción para liberar todas las casetas de Sinaloa y así en otras partes".

López Obrador remarcó que la recuperación de plazas de peaje deriva en una mayor recaudación de impuestos para llevar a cabo sus programas federales.

"Imagínense cuánto se ahorra, cuánto ingresa a la Hacienda Pública, por eso no hay necesidad de aumentar impuestos, no hay necesidad de que haya gasolinazos, no hay necesidad de endeudar al País si ponemos orden", dijo durante un evento en el que se informó del esquema para apoyar a residentes para que no paguen peaje en la carretera Ensenada-Tijuana.

Desde julio pasado la caseta tiene paso libre a todos los vehículos, lo que ha generado pérdidas de unos 80 millones de pesos, de acuerdo con Capufe.

"Política es también poner orden en el caos, por eso celebro mucho este acuerdo y estamos limpiando de corrupción, imagínense la corrupción que prevalecía en Capufe, histórica (...)", advirtió.

"Capufe estaba como eran las aduanas, todo mundo quería ser director de la aduana aquí en Baja California, los Gobernadores eran quienes imponían a los directores de las aduanas en los gobiernos anteriorses. ¿Por qué? Porque ahí estaba la corrupción. Migración otra fuente de corrupción, otro nido de corruptos, también se está limpiando. Los puertos, las famosas APIS, lo mismo".

El Mandatario dijo que al igual que en las casetas, se deben rescatar los puertos que estaban tomados por el crimen, como ejemplo Manzanillo, Colima.

"Por eso estamos poniendo orden, limpiando de corrupción y me da mucho gusto que se tome este acuerdo aquí en Rosarito", dijo.

Antes no importaba, advirtió, lo dije ayer en Ensenada, lo que se hacía con el Presupuesto.

"Se otorgaba para tener a la llamada clase política contenta y se maiceaba a todos, pero al pueblo no le tocaba nada. Se repartían ese presupuesto como botín", reprochó.