Estamos de pie: AMLO

Ciudad de México.— En su mensaje por tres años de su llegada a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno está de pie pese a la pandemia y la crisis económica.

“Hoy cumplimos tres años de Gobierno y estamos de pie a pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado. Aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo, estamos de pie”, afirmó desde el Zócalo capitalino.

“Hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México. Salimos adelante por la fortaleza cultural de nuestro pueblo, que siempre nos ha salvado ante calamidades, pero también por la fórmula que hemos venido aplicando de gobernar con honradez y poner toda nuestra atención en el bienestar de la gente”.

El mandatario federal señaló que no tiene duda de que pronto se saldrá de la crisis económica que vive México.

“No tengo duda que pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica. ¿En qué baso mi optimismo? Primero en que no nos endeudamos, no nos endeudamos como sucedió en otros países. Segundo, en que no se nos cayó la recaudación de ingresos, el ingreso en la hacienda pública, esto nos permitirá mantener finanzas públicas sanas y suficientes para seguir impulsando el crecimiento”, dijo.

“Y la creación de empleos con obras como el Tren Maya, la nueva refinería, los dos nuevos aeropuertos, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, las carreteras, con el impulso a la extracción de petróleo, la modernización de las refinerías y de las hidroeléctricas, el rescate de la industria eléctrica nacional y otras acciones financiadas con el presupuesto, sin contratar deuda”, agregó el presidente.

El tabasqueño aseguró que los pronósticos coinciden en que la economía del país crecerá este año alrededor del 6 por ciento y que el peso no se devaluó durante los primeros dos años y once meses.

Defiende AMLO reforma eléctrica

López Obrador afirmó que con la reforma eléctrica que envió al Congreso se recuperará el equilibrio perdido con la política en gobiernos anteriores.

“Vamos a recuperar el equilibrio perdido con la política energética neoliberal y contraria al interés público, que de manera perversa buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el mercado en manos de empresas privadas, principalmente extranjeras”, afirmó ante miles de simpatizantes en el Zócalo.

Por ello, destacó, se han iniciado proyectos para garantizar la generación eléctrica para el país.

“Se ha iniciado un programa de modernización de turbina y otros equipos complementarios en 16 hidroeléctrica. Asimismo se están licitando para su construcción seis plantas termoeléctricas y está por comenzar la construcción del parque de generación de energía solar en Puerto Peñasco, Sonora”, expresó.

La reforma propuesta por el mandatario ha sido criticada por buscar que la Comisión Federal de Electricidad monopolice el sector eléctrico y desincentive inversión en el sector.

La revocación

López Obrador afirmó también que con la consulta para la revocación de mandato se podrá saber qué tanto respaldo tiene su política de transformación.

“Sabremos si vamos bien o no con la consulta para revocación de mandato. Se le preguntará al pueblo, que es el soberano, el que manda, si quiere que yo continúe en la Presidencia o que renuncie”, señaló .

Sostuvo que, con este instrumento, se hará realidad el principio de que “el pueblo pone y el pueblo quita”.

Regresó a Zócalo tras 2 años

El presidente regresó ayer al Zócalo capitalino tras dos años de ausencia.

El primero de diciembre de 2019 fue la última vez que el mandatario federal encabezó una concentración masiva en la Plaza de la Constitución.

Sus informes trimestrales, cuatro por año, tuvieron que realizarse en los patios ubicados al interior de Palacio Nacional.

Anunciado como un “Mensaje a la Nación”, el acto de ayer es, en realidad, el informe número 12 que rinde en sus tres años de Gobierno