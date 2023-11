Estalla papá de Checo: 'sacrificaron Jalisco'

Ciudad de México.- El diputado Antonio Pérez Garibay cuestionó si Morena ya entregó Jalisco, con un pacto con PVEM y MC en la definición de la candidatura a favor de la ex priista Claudia Delgadillo.

Molesto, condenó que Jorge Emilio González, el llamado "Niño Verde", llegó ante los aspirantes a la gubernatura y dirigentes locales a adelantar los resultados de las encuestas en Jalisco, algo que debería haber hecho, dijo, Mario Delgado, dirigente de Morena.

Por la forma en que el líder del PVEM expuso números y adelantó que sería Delgadillo la candidata, el papá del piloto Checo Pérez consideró que se sacrificó Jalisco para perder la elección.

"Esto ya está cantado y lo cantado es el sacrificio de Jalisco. Si hay acuerdo con MC, ya no lo platicó (Jorge Emilio González), le faltaban dos minutos para llegar a eso, y no me esperé. 'Lo pactamos con MC', no lo dijo, sería mentira que lo dijo, pero al buen entendedor pocas palabras", refirió en entrevista el aspirante.

Pérez Garibay relató que Jorge Emilio González primero llegó como un representante más del Verde Ecologista, pero a sorpresa de todos les "cantó" los números de las encuestas, las expectativas para los distritos federales y el Senado, y sobre las 125 alcaldías.

Adelantó que la candidata sería Claudia Delgadillo y que el PVEM sólo iba en alianza por la Gubernatura, que ya estaba todo negociado.

Mencionó que el líder se adelantó dos horas a la reunión que tendrían con Delgado, que estaba con los de Morelos.

Dijo que lo que más le molestó es que el "Niño Verde" afirmara que todo estaba pactado con Claudia Sheinbaum.

"Si esas encuestas nos las presentan Mario Delgado y la doctora, las respetaría, pero que venga un extraño de mi partido a decirme lo que tengo que hacer, en eso no estoy de acuerdo, no va a decirme Jorge Emilio cómo debo actuar.

"Fue una falta de tacto político, tenía que haber respeto y, peor, utilizó el nombre de la doctora Sheinbaum y me molestó, no estaba de acuerdo y no asistí a la conferencia de prensa", explicó sobre lo sucedido en el hotel donde se dieron a conocer resultados a todos los aspirantes a las gubernaturas.

Aunque por la noche del viernes afirmó que renunciaba a Morena y la política, Pérez Garibay corrigió y dijo que "renunció" a estar en la conferencia de prensa donde se dieron los resultados.

"Estaba muy molesto. Ahí mismo renuncié al tema del evento político, me salí y me fui", relató el padre del corredor de Fórmula Uno.

Agregó que aún debe platicar con Mario Delgado y con Sheinbaum porque espera una disculpa de Jorge Emilio González.

Dijo que el líder del PVEM no tenía por qué venir a "cantarle" así las cosas, de que la Gubernatura iba con Claudia Delgadillo.

Fue humillante, comentó, que fuera a decirnos a los de Morena con quién sí les permitirá participar en la elección.

El tono de Jorge Emilio González fue prepotente y ofensivo, añadió, incluso con el dirigente del PT, al que le dijo que su partido "no valía nada" en el Estado.

"Si esta es la forma, cómo sucedió, y lo cantado es el sacrificio, sacrificio para perder. ¿Acaso hay gato encerrado? ¿Por qué", cuestionó.