Estalla huelga nacional en Telmex por primera vez desde privatización

Ciudad de México.- Por supuestas violaciones al contrato colectivo de trabajo y por incumplimiento de vacantes acordadas, los telefonistas estallaron una huelga en Teléfonos de México (Telmex) por primera vez desde que fue privatizada.

En punto de las 12:00 horas, los telefonistas colocaron banderas rojinegras en todas las instalaciones de la empresa de Carlos Slim: oficinas, sitios de mantenimiento, sucursales, centros de servicio y atención a clientes.

En la movilización están involucrados 60 mil trabajadores a nivel nacional: 25 mil sindicalizados activos y 35 mil jubilados.

"Ya están puestas las banderas rojinegras en Parque Vía 190 y a nivel nacional", dijo Israel Quiñones, vocero del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).

Recordó que la última huelga fue en 1985, pero desde que Telmex fue privatizada en 1990 nunca se había presentado una movilización de este tipo.

"Son dos emplazamientos: uno por violaciones al contrato colectivo de trabajo y el otro por la falta de vacantes, por el incumplimiento de vacantes ya negociadas con la empresa en revisiones contractuales y salariales anteriores, en total mil 942", explicó Quiñonez.

Telefonistas detallaron que Telmex quiere desaparecer la cláusula 149 del contrato colectivo respecto las condiciones de retiro y detallaron que no se han repuesto esas casi mil 950 vacantes de jubilación que se tienen desde hace tres años.

"Esta cláusula de jubilación, la 149 tercera, que prevé la edad de jubilación a partir de los 65 años y 35 años de trabajo, la empresa pretende que sea una Afore la que se haga cargo del personal que esta por jubilarse", sostuvo un empleado.

Quiñonez indicó que ayer la Secretaría del Trabajo (STPS) intentó un acercamiento con el secretario general de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, y el director general de la empresa, Héctor Slim, pero no se llegó a un acuerdo.

En un videomensaje publicado la noche del miércoles 20 de julio, Hernández Juárez llamó a sus agremiados a cerrar las instalaciones de la telefónica y a colocar las banderas rojinegras.

¿Qué pasará con el servicio de Telmex?

Telmex aseguró que está garantizada la continuidad de sus servicios de telecomunicaciones y afirmó mantiene una relación de respeto con su planta laboral y continúa las negociaciones con la representación sindical para alcanzar un acuerdo.

"Telmex informa que el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) determinó iniciar una huelga a partir de las 12:00 horas de hoy, al no haberse logrado un acuerdo que permita la viabilidad financiera de la empresa", mencionó en un comunicado.

"Telmex garantiza la calidad y continuidad de todos sus servicios de telecomunicaciones gracias a su tecnología de última generación, que le permite contar con una red que opera de manera autónoma", añadió.

Trabajadores que pidieron el anonimato explicaron a Grupo Reforma que, en principio, la telefonía fija, incluida larga distancia, así como internet y servicios a terceros, sí continúan ofreciéndose sin ningún problema; sin embargo, en caso de existir fallas o caídas del sistema, no habría personal para repararlo y reconectarlo.

"Los servicios de telefonía fija e internet están funcionando normalmente, pero con el paso del tiempo, lo que dure la huelga, si existe alguna falla o se suspende internet, no habrá quien lo pueda arreglar; si en alguna población se cae el servicio por corte de cable, no se podrá reparar", explicó un empleado.

"Además, no se podrá contratar ningún servicio, no se podrán reportar fallas, no habrá ningún trabajador que pueda reparar algo", agregó otro trabajador.

Algunos telefonistas señalaron incluso que el problema podría extenderse a las operadoras que utilizan la infraestructura de Telmex, como Izzi, Megacable y Axtel, entre otras.