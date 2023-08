Estafan a dominicanas con boletos falsos para show de Swift

Ciudad de México.- Tres chicas viajaron desde República Dominicana con la intención de ver a Taylor Swift sin esperar que sus boletos fueran falsos.

República Dominicana no estuvo contemplada como parte de la gira de Swift, Eras Tour. Las mujeres compraron sus boletos por internet a través de Viagogo y por cada uno pagaron 700 dólares.

Al llegar al recinto, donde la cantante estadounidense se presentará por primera vez, quisieron acceder, pero sus boletos no pasaron.

Entre lágrimas, gritos y reclamos, las chicas les pidieron a los de seguridad dejarlas pasar el filtro.

"Viajamos desde República Dominicana como para que no nos dejen pasar. Aquí están nuestros boletos. Pagamos por ellos", gritaba una de ellas.

Ante la negativa de los elementos de seguridad, las mujeres quisieron sobornar a uno de los elementos para que las dejara pasar.

"Ándale, dinos, cuánto nos cobras para que nos dejes entrar", le dijo una de las fans. "No puedo, me van a regañar en mi trabajo", le respondió el de seguridad. "Todos tienen un precio", le comentó otra de las chicas. "Ahorita que empiece vemos", agregó el guardia.

Reforma intentó conversar con las chicas estafadas, pero no quisieron hablar porque se encontraban "afectadas emocionalmente" ante la incertidumbre de no saber si entrarían al concierto de Swift.

Swift vs. la fiebre Alexia tiene 39 grados de fiebre y está tomando paracetamol, pero ese no será un impedimento para que disfrute del concierto de Taylor Swift en el Foro Sol.

La mujer de 23 años viajó desde Chihuahua para ver a Swift. El pasado lunes llegó a la Ciudad de México y aprovechó para visitar el Museo de Cera, pero hoy amaneció con fiebre.

"Me siento mal, pero voy a entrar. No esperé tanto como para quedarme afuera. Taylor me gusta desde que tenía 9 años, así que no puedo perdérmelo", dijo Alexia, en entrevista.

Horas antes de que habilitaran los accesos al concierto, Alexia estaba recostada en el piso a las afueras del Foro Sol mientras un amigo la cuidaba.

"Mi mamá vino conmigo a la Ciudad, pero se fue al hotel. Me dijo que si de plano me siento muy mal en el concierto, me regrese. Estoy tomando agua, la comida nomás no me entra, tengo muchos ascos, pero muero por ver a Taylor", agregó.

Alexia adquirió sus boletos junto a su amigo en la venta para fans verificados.