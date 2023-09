Está Monclova en el limbo por crisis en AHMSA

Monclova, México.- Desde hace dos meses, más de 17 mil trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), el corazón económico de esta ciudad de Coahuila de casi 238 mil habitantes, no reciben su sueldo y la crisis sólo parece que empeorará en medio de un enfrentamiento entre el aún propietario, Alonso Ancira, y el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Organismos empresariales advierten que al menos 50 mil familias de Monclova y otros 10 municipios padecen por la suspensión de actividades de la acerera, que cesó su producción, disminuyó al mínimo sus operaciones y hasta apagó el Horno 5, lo que muchos empleados califican como "la muerte" de la empresa por el enorme costo de reactivarlo.

PUBLICIDAD

En Monclova, entre la desesperación, trabajadores mantienen bloqueos en AHMSA en exigencia de sus salarios e, incluso, el Banco de Alimentos y la firma Cargill, con apoyo de comercios locales, comenzaron este mes con el reparto de despensas para ayudarlos.

Aunque desde abril se supone que Altos Hornos de México acordó con inversionistas, la tan urgente inyección de recursos está detenida por el conflicto entre López Obrador y Ancira, ya que el Presidente se dice dispuesto a facilitar la reactivación de la compañía, pero sólo si el empresario deja la acerera, algo que descarta.

Bajo la Administración de López Obrador, la FGR acusó a Ancira de desfalcar al Gobierno federal en el sexenio del Presidente priista Enrique Peña Nieto por la venta de la planta "chatarra" de Agronitrogenados.

Para salir de la cárcel, Ancira llegó a un acuerdo para pagar 216 millones de dólares, de los que ha pagado cerca de 104 millones, y ahora pide que el Gobierno federal permita a los nuevos inversionistas una ruta para cubrir ese plan reparatorio y reactivar a la acerera.

"¿Qué se necesita?", dijo Ancira en julio pasado al romper cuatro años de silencio, "que el Gobierno federal reciba a los que van a hacer las inversiones, que los reciban, que le digan: 'oye, compadre, bienvenido, ¿quiere un café?, ¿quiere una coca?'. Eso es lo que quieren.

"Los inversionistas quieren hablar con autoridades", insistió, "que digan: 'bienvenido, sí te vemos con buenos ojos, no como Alonso Ancira que dejaron de ver bien'".

El Presidente afirmó el martes pasado en su mañanera que el Gobierno puede otorgar a los nuevos inversionistas plazos para cubrir sus adeudos, pero sin Ancira.

"Hemos estado buscando la forma de rescatar a Altos Hornos", dijo AMLO, "tienen una deuda enorme los dueños, el señor Ancira, han dejado sin trabajo a mucha gente.

"Hay incluso proveedores que no han cobrado y al Gobierno federal le deben mucho, a la hacienda pública, a la Comisión Federal, a Pemex, al SAT, al Seguro Social, al Infonavit, muchísimo.

"Pero el señor no cede", añadió, "él quisiera que se le permitiera seguir a él siendo preponderante y eso no es posible, porque no hay quien quiera asociarse cuando está demostrado que no fue bueno el manejo administrativo de la empresa".

En sus entrevistas desde sus oficinas en San Antonio, Texas, Ancira señala que desde abril dejó AHMSA, pero luego afirma que su salida del Consejo de Administración será efectiva cuando los inversionistas, entre ellos Argentem Creek Partners y Cargill, depositen cerca de 150 millones de dólares para reactivar la producción.

"Hasta que no depositen los 150 millones de dólares que faltan", aseguró, "ellos (los inversionistas) toman el consejo, ésa es la condición que se puso".

Aunque Ancira dijo que en la primera semana de este mes se podrían reactivar los pagos de salarios, para los empleados de AHMSA lo único que ha llegado ha sido el apoyo de la sociedad, en forma de despensas para alimentar a sus familias.