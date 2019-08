Esposa de Carlos Ahumada es condenada a pagar 34 mdp

Ciudad de México— Un juez federal condenó a Cecilia Gurza González, esposa de Carlos Ahumada Kurtz, a pagar 34 millones de pesos más intereses a un exsocio del empresario argentino que en 2004 estuvo involucrado en el caso de los videoescándalos.

La demanda ejecutiva mercantil contra Gurza, quien vive en México, fue presentada el pasado 5 de febrero por Antonio Martínez Ocampo para reclamar una deuda contraída mediante un pagaré firmado en 2015, según registros del Consejo de la Judicatura Federal.

Gurza no se defendió de la demanda registrada con el número 47/2019, de la que, según los datos, fue notificada y emplazada el 26 de febrero.

Salvador Martínez Calvillo, juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil, declaró el 16 de agosto que la condena contra Gurza ha causado ejecutoria porque no fue apelada, lo que implica que Martínez puede quedarse con bienes o embargar cuentas de la demandada.

El juez, sin embargo, rechazó condenar a Gurza a cubrir 10.8 millones de pesos adicionales por intereses moratorios acumulados entre octubre de 2017 y febrero de 2019, así como a seguir sumando 680 mil pesos mensuales a la deuda hasta concretar el pago.

La sentencia estableció que la tasa de interés pactada en el pagaré, de 2 por ciento mensual, fue "usurera" en comparación con la tasa interbancaria que prevalecía cuando se firmó en septiembre de 2015, por lo que el juez Martínez ordenó calcular los intereses moratorios con una tasa de 3.34 por ciento anual.

Cuando Gurza fue emplazada por el juzgado, también se decretó el embargo de un inmueble, que podría ser la casa de San Angel en la que habita, misma que fue objeto de un robo el 18 de agosto.

En mayo de 2004, Grupo Reforma publicó que Gurza era propietaria de la casa en San Angel, un edificio en Avenida Revolución y un condominio en Vallarta, con valor combinado de 32 millones de pesos, además de un terreno en Topilejo valuado en 120 millones de pesos.

Martínez era socio de Ahumada en Pagoza Urbanizadores y apoderado legal de su empresa Grupo Quart en 2004, cuando estalló el escándalo del pago de sobornos del argentino a colaboradores del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

Al igual que Ahumada, Martínez huyó a Cuba, desde donde fue deportado en abril de 2014 para ser sujeto a un proceso por un fraude de 31 millones de pesos contra la Delegación Gustavo A. Madero, del que fue absuelto en noviembre de 2015, luego de pasar año y medio en prisión.

Ahumada fue liberado por todas las acusaciones de los videoescándalos en mayo 2007, pero sus problemas legales en México no han cesado.

La semana pasada estuvo detenido por unas horas en Buenos Aires, ante una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para procesarlo por fraude fiscal de 1.4 millones de pesos.