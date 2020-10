Esperan en Morena fallo de TEPJF... pero ya miran a la CIDH

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— Ante la posibilidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cancele esta tarde la elección por la dirigencia nacional de Morena, aspirantes a ese cargo anunciaron que llevarán la pelea a instancias internacionales.

Porfirio Muñoz Ledo y Alejandro Rojas Díaz Durán informaron que están listos para recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si los magistrados posponen la contienda interna hasta después de las elecciones de 2021.

Fuentes de Morena aseguraron que, hasta anoche, el proyecto para revocar la encuesta contaba con el respaldo de cuatro de los siete magistrados, por lo que los cabildeos de un grupo de morenistas continúan para convencer a más.

En entrevista, Muñoz Ledo insistió en que tras la encuesta de reconocimiento que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE), sus adversarios ven que podría ganar en la encuesta definitiva, por lo que buscan derrotarlo a través del TEPJF con acciones contrarias a la certeza, objetividad e imparcialidad a las que está obligada esa institución.

"Si el Tribunal anula una encuesta en la que ya gané, tres a uno, no es por mí el que se está anulando, me van a decir 'ganaste, pero ten, no ganas, por qué, por mis pantalones, si quieres después de las elecciones para que no te metas en las elecciones. Si esto pasa recurriremos a un tribunal internacional", expuso.

"Es contra mí, contra el ala democrática, contra el que no gasta dinero, con el que no tiene bendición presidencial, el que está defendiendo verdaderamente los principios".

A pregunta expresa, el ex Presidente de la Cámara de Diputados descartó que su candidatura haya sido vetada desde Palacio Nacional, como consecuencia de las críticas públicas que ha realizado contra la Cuarta Transformación, y aseguró que sus críticas tienen un límite si el Presidente lo pide.

"El Presidente nunca me ha hablado por teléfono, no me ha hablado a través de una tercera persona, yo sé en qué lo ayudo, pero lo que él manda es mandato divino. Él está entre la espada y la pared: o los combate y lo acusan de autoritario o los deja ser para que no lo dañen o le quiten el poder", expresó.

"Aliento a las gentes más cercanas al Presidente que tomen una actitud democrática y nos dejen organizar al partido, si fallo, ya después de las elecciones me dedicó a otra cosa".

Rojas Díaz Durán anunció que también irá ante la CIDH para inconformarse, en caso de que el Tribunal electoral consume la decisión de cancelar la contienda interna, lo que dejaría a Alfonso Ramírez Cuéllar al frente de Morena hasta después de las elecciones del próximo año.

El TEPJF tiene programada para este martes una sesión privada en la que discutirá un proyecto de sentencia para revocar el proceso de elección interna de Morena.

Según el proyecto, la contienda debe posponerse ante el cúmulo de inconsistencias y violaciones estatutarias que se han registrado y, también, porque ya dio inicio el proceso electoral constitucional 2020-2021.

Por su parte, el senador Higinio Martínez, uno de los principales aliados del aspirante a la dirigencia, Mario Delgado, afirmó que el actual líder, Alfonso Ramírez Cuéllar, y la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, se aliaron con otros "personajes" del partido para evitar que llegue Muñoz Ledo, aunque ellos mismos lo impulsaron.

"Sus impulsores ya se pusieron en el escenario de qué pasaría si Porfirio Muñoz Ledo ganara la encuesta, cuando se dedica a criticar al partido, al Presidente del país, que no tienen condiciones físicas de conducir al partido, que no les haría caso a sus promotores", expuso el mexiquense.

"Ellos son los responsables, no Porfirio, y creo que con todo esto, no tardaremos en ver que el Presidente Andrés Manuel le diga adiós al partido, porque ese grupo le ha dado en la torre a Morena".