Espera Gobierno federal recomendación de especialistas para vacunar a niños

CDMX.- “Si los especialistas lo recomiendan entonces se va a llevar a cabo”, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la vacunación a niños; agregó que el próximo martes podrían ya tener una respuesta durante la presentación del Pulso de la Salud y saber si es viable vacunar o no a niños de hasta 5 años de edad.

"Eso va a depender de los especialistas de nuestro país, sobre su conveniencia, si es recomendable, si no es riesgoso lo de la vacunación para los niños, a ver qué dice al respecto la OMS y, si está recomendado, nosotros lo vamos a hacer. Lo que no queremos es llevar a cabo algo que no sea conveniente y necesario” aclaró.

Durante la mañanera de este miércoles, López Obrador dijo además que se tomó la decisión de aplicar la vacuna de refuerzo a profesores de todo el país pero aclaró "nada más vamos a avanzar con los adultos mayores por obvias razones, pero al terminar en la Ciudad de México ya comenzaremos con maestros y personal de salud".