Espera embajador de EU que Sheinbaum impulse reconciliación

Washington.- La virtual ganadora de las elección presidencial, Claudia Sheinbaum, habrá de impulsar un esfuerzo de reconciliación en los próximos meses que convoque a miembros de la oposición, así como a representantes de la sociedad civil, aseguró el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Durante un foro del Atlantic Council en Washington, Salazar celebró este miércoles la elección de Sheinbaum como primera mujer presidenta de México, pero reconoció que la oposición partidista presentó puntos válidos durante el proceso electoral que deben ser tomados en cuenta por el próximo Gobierno.

"Creo que lo que hará la presidenta electa es una especie de reconciliación del país en la que traerá a todos a la mesa, incluida la sociedad civil, incluida la oposición para intentar crear un esfuerzo por un México unido para tratar de abordar los desafíos que México realmente enfrenta", aseguró Salazar.

"La sociedad civil es muy importante y hay que escuchar su voz y la de la oposición. Todo el foco ha estado en la presidenta electa Sheinbaum, y con razón dados sus logros, pero también es importante reconocer que las voces de la oposición estaban planteando algunos puntos válidos".

Durante el foro, Salazar evitó detallar los puntos donde cree que la oposición tenía críticas válidas, pero reconoció que durante la campaña tuvo comunicación tanto con el equipo de Sheinbaum como con el de la candidata de la coalición opositora Xóchitl Gálvez, así como con otros actores políticos mexicanos.

"Nosotros no tomamos partido, no votamos y no influimos en el resultado de las elecciones en México", dijo.

"Lo que hicimos fue hacer contacto desde hace mucho tiempo con el equipo de campaña de la Dra. Sheinbaum en ese momento, así como el de Xóchitl Gálvez y otras personas. Les compartimos a las campañas nuestros puntos y reportes que escribimos".

En lo que fueron sus primeros comentarios públicos sobre la elección presidencial mexicana, el embajador estadounidense aseguró que la elección del domingo en México significó un triunfo de la democracia y que su país celebraba el hecho de que el ejercicio democrático se estuviera cumpliendo al sur de la frontera.

"(Sheinbaum) ganó con una victoria rotunda, incuestionable. Fue un buen día para la democracia. Y pienso que en Estados Unidos debemos celebrar que la democracia se esté ejerciendo en México", dijo Salazar.

Cuestionado sobre las dudas en los mercados financieros tras la noticia de que la coalición encabezada por Morena pudiera lograr mayoría calificada en el Congreso y modificar la Constitución, Salazar dijo que una señal positiva es la permanencia de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda con Sheinbaum.

"Yo diría que hay que tener confianza. Pensemos en Rogelio Ramírez de la O. Él sabe cómo funciona la economía. Él y la secretaria del Tesoro (de EU) Janet Yellen tienen una tremendamente positiva relación trabajando en un gran abanico de temas. Yo diría que hay que tener confianza", dijo Salazar hoy.

Durante su conversación, Salazar expresó confianza en que la colaboración estrecha en temas migratorios permanezca con un próximo Gobierno de Sheinbaum y una potencial segunda Administración del presidente Joe Biden, quien enfrenta una dura reelección este próximo mes de noviembre.

Apenas ayer, el presidente Joe Biden mencionó durante un evento sobre migración en la Casa Blanca haber hablado personalmente el lunes con la virtual ganadora de la elección mexicana, con quien destacó que buscaría refrendar la colaboración en todas las áreas que componen la relación bilateral.