Espera AMLO renuncias de corcholatas 'en estos días'

Ciudad de México.- Ante la renuncia del canciller Marcelo Ebrard, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es posible que "en estos días" las otras corcholatas también presenten sus dimisiones.

Durante la mañanera, López Obrador indicó que ya inició el proceso hacía el 2024.

"Hay un proceso en puerta, se tiene que elegir al candidato o candidata a la Presidencia del bloque conservador, de otros partidos y de Morena y la coalición que han integrado, entonces ya inició este proceso y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard", indicó.

"Porque, como es de dominio público, él aspira a ser candidato, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal; como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; son los que han expresado su interés".

"Sí, ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo, y es posible que en estos días, los que aspiran, pues también presenten sus renuncias".

El mandatario federal afirmó que tiene tiempo para definir al sucesor de Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"¿Y quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía, porque apenas fue el anuncio. Va a presentar la renuncia Marcelo, creo que el próximo lunes, pues yo tengo tiempo para pensar quién puede sustituirlo y así en todos los casos", planteó AMLO.

El presidente López Obrador presumió que se está viviendo un hecho inédito pues no habrá dedazo, tapado o imposición de candidato a la Presidencia.

"Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto, porque, durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado, la imposición del Presidente, él era el que designaba a su sucesor", destacó.

"Estamos hablando de siglos y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición, en el caso que nos corresponde, en el bloque conservador, ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamás, con los oligarcas para buscar el acuerdo".

Cuestionado sobre si las demás corcholatas deberían renunciar el próximo lunes, AMLO contestó:

"Así es".

-¿Recibirá usted la renuncia de quien corresponda a partir del próximo lunes?

"Si en el Consejo de Morena se aprueba el que deben de renunciar, pues así tiene que ser", aseguró.

El jefe del Ejecutivo dijo que todos los miembros de su Gabinete hacen un buen trabajo.

"Muy buenos, muy buenos todos, es un equipo, esta no es labor de un solo hombre, es la labor de mujeres, de hombres del Gobierno, pero como ya lo dije, sobre todo del pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada, solo el pueblo puede salvar al pueblo", remató.