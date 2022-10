Espera AMLO que Elon Musk libere a Twitter

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador espera que Elon Musk, quien la semana pasada completó su adquisición de Twitter, libere a la red social que, afirmó, está tomado por quienes manejan granjas de bots e inflan cuentas.

Este 27 de octubre, el hombre más ruco del mundo cerró su acuerdo de 44 mil millones de dólares para hacerse cargo de Twitter y despidió al director general (CEO), Parag Agrawal, y al director financiero (CFO), Ned Segal. También le dijo adiós a Vijaya Gadde, jefe de Asuntos Legales, Políticas y Fideicomisos, y a Sean Edgett, quien ha sido consejero general de Twitter desde 2012.

PUBLICIDAD

"Ahora que ya este señor muy rico, Musk, compró Twitter, ojalá lo libere, porque ya Twitter estaba o está tomado, controlan ahí a quienes manejan granjas de bots, de robots, quienes pagan, les inflan sus cuentas", dijo.

"También muy deshonesto, sin ética y es un instrumento de comunicación fundamental, importantísimo, pero ya estaba bajo control del conservadurismo del poder económico de mafias. Es cosa de que un día se haga un análisis sobre quién es representan en México a Twitter y es muy probable, es hipotético, de que sean gente vinculada al conservadurismo y si ya estamos hablando de esto, se tiene que reparar el daño que se causa cuando se le canceló la cuenta al Presidente Trump".

- Ya corrió a altos ejecutivos, se le recordó al mandatario.

"Sí, pero eso está bien, o no está bien pero tampoco está mal, pero falta en los hechos. Sí y todos, por qué no debe permitirse la censura, una cosa es el que se manipule, el que no haya ética y otra cosa es prohibir la expresión libre de cada ciudadano.

"Y mira lo que hizo mi amigo Trump, también un reproche fraterno, respetuoso, ayer domingo, se lanza pon un Twitter a favor de Bolsonaro y en contra de Lula diciendo que Lula era un peligro para Brasil, llamando a votar por Bolsonaro, en la mañana ¿qué tenía que meterse. Pero el pueblo brasileño está muy conociente, bendito pueblo, porque les va a ir muy bien, va a haber igualdad humanismo, estamos muy contentos".

"Entonces, vamos a seguir adelante, vamos a esperar a ver cómo van a limpiar este Twitter, dice que ya se va a liberar la ¿no? Es una palomita, ¿es una palomita la del Twitter? Un pajarito, mientras no sea una chachalaca o una guacamaya convertida zopilota".