Espera AMLO que CNTE quite plantón para el cierre de Claudia

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que los maestros de la CNTE levanten el plantón que tienen en el Zócalo capitalino antes del 29 de mayo, fecha del cierre de campaña de la candidata Claudia Sheinbaum.

"Ojalá (retiren el plantón antes del 29 de mayo). Yo quería que se hiciera así precisamente para evitar los roces, pero no podemos forzar. El sexenio pasado no se podía usar el Zócalo, estaba la situación muy confrontada por la reforma educativa y hubo un desalojo, les quemaron sus casas de campaña y a partir de ahí no había manifestaciones en el Zócalo. Nosotros no pudimos cerrar campaña en el Zócalo", comentó López Obrador en conferencia.

Ayer, la "Marea Rosa", que desde hace más de un mes anunció su reunión en la capital, entró a empujones y golpes a la mitad del Zócalo al que la CNTE se aferró con su campamento que levantaron el lunes en demanda de aumento salarial y abrogación de leyes.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal minimizó el roce entre la "Marea Rosa" y la CNTE al asegurar que sólo hubo incidentes menores en el Zócalo.

"Ayer estaban los compañeros de la CNTE, siguen ahí (en el Zócalo) y hubo la movilización de este agrupamiento rosado y hubo algunos jaloneos y incidentes, pero menores", afirmó.

López Obrador desmintió además que su Gobierno haya ordenado que se colocaran vallas a temprana hora en el Zócalo para evitar ayer el ingreso de la "Marea Rosa" y dijo que fueron los organizadores de la CNTE quienes las colocaron.

"No había información entre ellos, entonces se pensaba que nosotros habíamos puesto las vallas y no, fueron los organizadores del movimiento", agregó.