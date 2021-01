Espera AMLO aplicarse vacuna china para febrero

Luis Ramírez / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, de acuerdo con el plan del Gobierno federal, se vacunará contra el Covid-19 en febrero, cuando corresponda a adultos mayores que residen en grandes ciudades y con el fármaco de CanSino.

"Con la vacuna del laboratorio ruso, 24 millones de dosis, queremos usar esa vacuna para adultos mayores de comunidades intermedias, esa vacuna puede estar a finales de enero, casi vamos a iniciar la vacunación al mismo tiempo en comunidades alejadas e intermedias.

"Y estamos por tener ya el acuerdo con una farmacéutica china para contar también en febrero con la vacuna CanSino que esa se aplicaría en grandes ciudades, también a partir de febrero", aseguró en conferencia matutina.

"Tú me preguntas cuando me tocaría, sería entonces, cuando se vacune a adultos mayores de grandes ciudades, de CanSino, a finales de febrero me tocaría vacunarme, eso es lo que se esta contemplando".

El mandatario federal refirió que tras la aplicación a adultos mayores seguirán los enfermos crónicos y los maestros de entidades que regresaron a clases.

"Terminando adultos mayores empiezan enfermos crónicos menores de 60 años. Ya tenemos los censos de maestros, Campeche, Chiapas, que ya están en verde, van a ser vacunados, y de ahí de acuerdo a edades, estamos optimistas, como vamos a tener millones de vacunas, muy pronto vamos a estar vacunados todos", agregó.