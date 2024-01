Escándalo lo de Coahuila, responde Sheinbaum

Ciudad de México.- Al negar moches para financiar su campaña, Claudia Sheinbaum afirmó que lo que sí es un escándalo es el acuerdo del PRIAN para repartir cargos en Coahuila, entre ellos oficinas de recaudación.

Por medio de un video subido a redes sociales, la precandidata presidencial de Morena aseguró que sus recorridos por el país se han costeado con recursos del partido.

Aseguró que son falsos los señalamientos de dinero malhabido para financiar su precampaña, sin citar las acusaciones de la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, quien dijo que desde la Secretaría del Trabajo le pidieron el 20 por ciento de 150 millones de pesos de la liquidación de los trabajadores de la agencia de noticias para desviar el dinero a la campaña de la exjefa de Gobierno.

"Ya ven que dicen que hay uso de recursos públicos malhabidos. Falso, falso, falso. Toda la vida hemos luchado contra eso, imagínense. Hemos hecho una precampaña muy bonita, porque ha sido territorio, territorio.

"Realmente, lo que hemos destinado de recursos es en las asambleas que hemos hecho. Esencialmente, y por supuesto los recorridos.

"El único recurso que se utiliza, pues es el recurso de nuestro partido, y muchos voluntarios, que saben que desde nuestro partido Morena es tocar casa por casa", expuso Sheinbaum en el video, realizado durante el recorrido hacia Ciudad Hidalgo, Michoacán.

La aspirante respondió así luego que por la mañana la precandidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, presentó en el INE una denuncia contra ella por presunto financiamiento ilícito para costear su precampaña, lo que estaría vulnerando los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

En su mensaje, la morenista cambio de tema y citó el acuerdo que dio a conocer el dirigente del PAN, Marko Cortés, con el entonces candidato a Coahuila y ahora gobernador, Manolo Jiménez, el cual calificó de "impresionante".

"Imagínense, se reparten direcciones de escuelas públicas, no es por perfiles, no es bajo el esfuerzo de cada maestro o maestra, sino cuota política.

"Lo que más me dio risa fue, no risa porque es una tragedia, las oficinas recaudadoras. ¿Para qué quieren una oficina recaudadora? Eso sí es un escándalo", reviró.

También expresó que era increíble que hicieran público el documento de compromisos porque no se cumplieron los acuerdos.

Agregó que en el "Movimiento" de la Cuarta Transformación siempre van a responder al pueblo de México y al interés supremo de la nación.

"Siempre hemos luchado contra la corrupción, del uso de recursos públicos malhabidos en campaña políticas y esta no va a ser la excepción", aseveró Sheinbaum.

Más tarde, en el mitin en Ciudad Hidalgo, la precandidata presidencial enlistó los logros del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y expuso sus compromisos de llegar a la Presidencia.

En los avances de la Cuarta Transformación evitó el tema de la inseguridad, pese a que Michoacán es una de las entidades más afectadas por los hechos de violencia y por extorsiones a los productores.

"Ha cambiado mucho México. Claro, todavía hay problemas, no todo se resuelve en cinco años", dijo.

En otro día donde ha sido señalada de desvíos del Gobierno federal a su campaña, reiteró que con ella no habrá actos de corrupción.

"No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre, no va a haber corrupción, cuando lleguemos al Gobierno de la República nos vamos a encargar de que no haya corrupción en ningún lugar, que no haya privilegios", dijo al asegurar que ya no hay avión presidencial ni Estado Mayor ni lujos para expresidentes.

"Se vive en justa medianía, es algo esencial en la transformación", agregó.