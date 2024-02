Escalan en 5 estados los delitos sexuales

Ciudad de México.- Durante 2023, cinco estados concentraron el 50 por ciento de los 89 mil 253 delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el País, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Se trata del Estado de México, que registró 14 mil 527 casos; la Ciudad de México, 11 mil 25; Jalisco, 7 mil 740; Nuevo León, 5 mil 223, y Veracruz, 3 mil 659.

Estas cifras representan un aumento en los registros de abuso sexual, violación simple, violación equiparada e incesto del 207.49 por ciento, con respecto al inicio del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que reportó sólo 43 mil 16 víctimas.

El Estado que presentó el mayor aumento en estos delitos fue el Estado de México, pues durante el Gobierno del priista Alfredo del Mazo (2018-2023) pasaron de 4 mil 403 a 14 mil 527 delitos sexuales, un 229.93 por ciento más.

Un caso similar se suscitó en la Ciudad de México, durante el Gobierno de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum (2018-2023), ya que registró un aumento del 148 por ciento, al pasar de 4 mil 445 casos a 11 mil 25 víctimas.

Rosalba Cruz Martínez, consejera jurídica de la Coordinación para la Unidad de Género de la UNAM, aseguró que, los números de resoluciones del Estado en materia de violencia sexual continúan siendo muy bajos.

"La visibilización de los casos de violencia sexual, particularmente la intervención en materia judicial e incluso la intervención en materia penal, hoy día es otra y permite la mayor posibilidad de denuncia, incluso de sentencia condenatoria, aunque siguen siendo muy bajos los números", afirmó.

Esto se explica, apuntó Cruz Martínez, con una reciente cultura de la denuncia, pues las víctimas ven más factible hablar sobre lo sucedido.

"Anteriormente, las mujeres no reconocían una violencia sexual o por lo menos no con el derecho de hacer una denuncia penal, entonces, a partir de movimientos como el 8M, las organizaciones civiles se han podido visibilizar, luego identificar (las violencias), y entonces empezar una cultura de la denuncia", apuntó.

"Quizás estamos en el proceso de también ir asimilando criterios emitidos en sentencias con perspectiva de género en las instituciones de procuración de justicia y también de impartición de justicia, como son el Poder Judicial".

Aumenta 509% acoso

Cifras del SENSNP destacan un aumento del 509.55 por ciento en casos de acoso sexual en los últimos seis años, pues en 2018 sólo se registraron 2 mil 712 casos y en 2023 se tuvo un total de 13 mil 819.

Se logró observar un aumento específico en estos delitos, como es el caso del Edomex que, en 2018, registró 14 casos y en 2023 se acumularon 5 mil 499, un 39,274% más.

En la CDMX, donde desde 2002 existen áreas específicas sólo para mujeres, como en el metro, la cifra de acoso sexual pasó de 449 (2018) a mil 733, un 385.97% más.

Los delitos sexuales que más se registraron en Jalisco en 2023 fueron abuso (5,001), violación simple (560) y acoso (355), según el Secretariado.

En Nuevo León, fueron abuso (1,812), violación simple (1,043) y acoso (821). En Veracruz, fue el abuso (1,116), acoso (476) y la violación simple (483).

"Estado no proteje a víctimas"

A pesar del aumento en las cifras de violencia sexual en el País, el Estado mexicano no ha logrado proteger en su totalidad a las víctimas, dice la especialista Cruz Martínez.

"Todavía no alcanzamos a llegar a eso, sin justificar, pero también atendiendo al proceso histórico, no nada más México, sino en general, todo lo que tiene que ver con derecho a víctimas es muy reciente. No se miraba a las víctimas como protagonistas de los procesos en materia penal. Hasta hace unos años se les permite intervenir", afirmó.

Para la especialista, las instituciones encargadas de brindar justicia en estos casos, necesitan una mayor profesionalización y especialización.

"¿Dónde están las oficinas de atención? Se tienen que viajar una, dos, tres, cuatro, cinco horas, para llegar a una Fiscalía, a una atención médica y además que esta sea especializada (con personal) profesionalizado con perspectiva de género", remarcó.

En mi mente de niña sólo existía la violación y la violación era sólo lo que veía en la televisión, no el acoso y abuso que yo vivía en casa, afirma Elena Morales, de 25 años.

La joven narra que desde que los 16 años hasta los 18 fue abusada sexualmente por su padrastro Martín "N", quien también habría agredido a su hermana menor en la localidad de Cardel, en el Municipio de La Antigua, en Veracruz.

"Jamás me pasó por la cabeza (que fuera abuso sexual) y sí, de cierta forma lo normalicé, pero tampoco estaba conforme con ello. También fue mucho miedo que tenía de decirle a mi mamá, porque muy en el fondo yo sabía que mi mamá se iba a enojar, o sea, yo conozco a mi mamá y yo sabía que iba a estar muy enojada", dice en entrevista.

A pesar de que junto a su hermana denunció los abusos a su madre a inicios de este año, afirma que ésta hizo caso omiso y defendió a quien señala como su violentador tras un consejo de una de sus tías.

"Mi mamá lo niega tanto, porque, pues ella también ha normalizado situaciones y también las ha experimentado al grado de que para ella sea como: 'eso no es un abuso, eso, pues es algo que yo vivo también y no pasa nada', entonces para mi mamá, por eso es tan fácil negarlo", reconoce.

En Veracruz, estado donde en 2023 se registraron 3 mil 659 delitos sexuales, Elena asegura no sentirse segura, pues las agresiones, que dice vivieron toda la vida, afectaron su salud emocional y mental y a la de su hermana.

"Mi hermana ya está como profundamente deprimida, ya ni siquiera hace el intento por tomar su medicina, ya no quiere comer. Está resintiendo mucho su estado mental, ya no nos interesa por nada", expresa.

"Deje de ser yo y si recuerdo que hubo un cambio muy grande en mí y ahorita estaba leyendo mensajes acerca de eso que me escriben como una persona muy rara, que siempre hubo algo diferente en mí, que de un momento a otro yo dejé de ser esa persona y esa niña".

Tras ver que su padrastro intentó abusar de su hermana, Elena denunció en redes sociales a su familia, pues, reconoce, le insistieron no hacerlo público.

"A mí me daba mucha vergüenza hacer público esto porque, pues por la gente, pero fue lo correcto, porque mira, gracias a eso ya se acercó una persona del Instituto de la Mujer", reconoce.