'Es muy probable' que horario de verano deje de existir, dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es "muy probable" que el horario de verano deje de existir.

En conferencia, el mandatario federal señaló que presentará un plan al respecto, pues el horario de verano resulta perjudicial para la salud y el ahorro que se obtiene es mínimo.

"Es muy probable que ya no haya horario de verano porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario. Se está haciendo el análisis, ya hay estudios que dicen que el ahorro es mínimo y lo podemos lograr haciendo un compromiso de cuidar la luz, que no se desperdicie, lo va a hacer el Gobierno.

"Vamos a presentar un plan en ese sentido, para que no se afecte lo económico, pero están los estudios y por encima de la salud nada ni nadie, lo primero es la salud del pueblo, es un derecho humano", dijo.

El 1 de junio, la Secretaría de Salud publicó un estudio en el que señala que eliminar el horario de verano busca mejorar la salud de los mexicanos y evitar afectaciones por las diferencias de tiempo entre el reloj social y el biológico.

El estudio agrega que la Sociedad Internacional para la Investigación de los Ritmos Biológicos concluyó que las ventajas del horario estándar superan a las del cambio de horario.

Enlista una serie de efectos adversos del horario de verano, como alteración del reloj biológico, trastornos biológicos psicoemocionales y sociales, somnolencia, irritabilidad y dificultad en la atención, concentración y memoria.

También aumento de secreción del jugo gástrico, aumento nocturno del apetito, fatiga, disminución en el rendimiento escolar y laboral, menor productividad y periodo de adaptación de 3 a 7 días en el caso de los adultos, y de "más tiempo" en el caso de los niños.