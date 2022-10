'Es mejor sucesión adelantada que imposición', dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles que los integrantes de su Gabinete y círculo cercano se encuentran inmersos en la sucesión presidencial adelantada.

Sin embargo, consideró que es mejor que el activismo por la candidatura se realice de manera abierta, a continuar con la vieja usanza del 'tapado', que terminaba con la imposición de un candidato.

PUBLICIDAD

Al abordar el tema, el mandatario concedió la razón -de manera parcial- a la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien sostuvo que los funcionarios federales actúan pensando en el relevo del 2024.

- Clouthier dice que están metidos todos en la sucesión presidencial, se inquirió al tabasqueño.

- "Puede ser, puede ser, pero es muchísimo mejor, muchísimo mejor que estén metidos, a que haya una imposición", dijo.

- ¿No están descuidando sus tareas?, se le cuestionó.

- "No, pero estoy hablando en caso extremo, pero no es así, con todo respeto a Tatiana, que la quiero muchísimo y que además es una mujer extraordinaria, se caracteriza precisamente por eso, por ser una mujer libre, con criterio.

"Sin embargo, no es de que Adán y Marcelo y Claudia ya no están trabajando en sus asuntos, pues miren, aquí estaban los dos hoy, bueno, uno, mi hermano Adán, pero mi hermano Marcelo estuvo a las 6:00 de la mañana en la reunión de seguridad y están preparando lo que van a tratar mañana en Washington".

El pasado lunes, tres días después de presentar su renuncia como secretaria de Economía, Clouthier reveló algunas de las razones por las que decidió salir del Gobierno.

"Ya no sumaba, como dije en mi renuncia, una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos, les llevan mentiras y además todos están metidos en la sucesión presidencial", confesó al analista Enrique Galván Ochoa.

Esta mañana, el mandatario aceptó que el activismo de las "corcholatas" puede provocar desconcierto entre sus colaboradores.

"Sin duda, acabar con el tapadismo y sobre todo con el dedazo, pues es algo muy fuerte, estamos hablando de décadas, de siglos y acuérdense de todo lo que significaban los tapados y el dedazo, entonces terminar con eso desconcierta a quienes están muy cerca y vienen con nuestro movimiento", señaló.

"Todavía dudan, no vaya a ser que se saque un as debajo de la manga el presidente, que impulse a alguien. No, lo va a decidir el pueblo, es una encuesta, que se haga bien, de manera profesional, tres, cinco, entre menos mejor, pero tampoco limitar".

A pregunta expresa, López Obrador rechazó que la sucesión pueda descarrilarse y prácticamente se pronunció a favor de que los interesados puedan placearse, para que los ciudadanos los conozcan y los puedan calificar en la encuesta que realizará Morena para definir quién estará en la boleta electoral del 2024.

"Si no se dan a conocer y va a ser una encuesta, pues la gente no va a saber de qué se trata o quienes están actuando", consideró.