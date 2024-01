'Es de urgencia, pero no me dan cita'

Ciudad de México.- Maribel Blanca Castellanos tiene un cáncer avanzado en lengua y requiere de manera urgente tratamiento con radioterapia.

Sin embargo, el Hospital de Zona Número 4 "Dr. Felipe Velarde Torres", del IMSS, en Zamora, Michoacán, no tiene el equipo.

La mujer, de 36 años, advirtió que el avance de su cáncer, según el médico, es de un 75 por ciento, y además se ha diseminado a cuello y cabeza.

"Estuve tramitando lo de mi radioterapia, es de urgencia, y el médico dijo que me la hicieran lo más pronto posible. Me quedaron de hablar, pero hasta ahora no me han hablado para darme la cita", dijo.