Es de risa, dice Mier sobre acusación de espectaculares

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, evadió contestar sobre los espectaculares con los que se promociona su imagen en Puebla, argumentando que responderle a la diputada Ana Teresa Aranda, quien ya presentó una denuncia en su contra, podría interpretarse como violencia política en razón de género.

En entrevista, dijo que prefiere no contestarle a la panista, quien acusó que el legislador tiene 541 espectaculares en 70 municipios de Puebla, entidad que aspira a gobernar, los cuales llevan colocados 18 meses y, a un costo de 40 mil pesos mensuales, sumarían 400 millones de pesos.

PUBLICIDAD

"No, bueno, eso es de risa, eso no vale, no le hagan el juego (...) A ver, no somos iguales y no quiero responderle, porque luego me vaya a acusar de violencia política en razón de género, entonces, mejor ahí. Ella ya hizo que procedan, yo digo que no, ella dice que sí. Y no quiero expresarme porque su pasado la traiciona", señaló.

Tras recordar que la denuncia de Aranda ya está radicada en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral de Puebla, Mier omitió contestar quién le puso los espectaculares y acusó que los señalamientos en su contra se deben a que va a arriba en las encuestas por la Gubernatura de la entidad.

"Se han unido todos para quererme descarrilar, pero tengo algo, soy como un cóndor, yo puedo cruzar los pantanos sin mancharme las alas nunca", afirmó.

Mier indicó que la próxima semana consultará a sus compañeros de bancada si debe pedir o no licencia para buscar la candidatura al Gobierno poblano.

"Lo voy a consultar la próxima a mis compañeros, que ellos valoren, determinen si soy un elemento que puede propiciar la unidad de la coalición y el grupo parlamentario para continuar con el trabajo, que es importantísimo y vital para el País: sacar el Paquete Económico", dijo.

El morenista informó que mañana darán inicio las comparecencias de Secretarios de Estado con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, con la presencia del titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Cuestionado sobre la negativa de algunos integrantes del Gabinete para comparecer ante San Lázaro, Mier justificó que ha sido por situaciones de verdadera emergencia y rechazó que eso ocurra este año.

"Fue en situaciones verdaderamente de emergencia, de causa mayor que no llegaron, pero ahora se aprobó el proyecto, las fechas y va a circular con la anticipación debida, para que lo agenden los funcionarios", indicó.

La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, no ha comparecido ante San Lázaro con motivo de la Glosa en lo que va de esta Administración, mientras que el año pasado no se presentó la ex Secretaria de Educación y actual Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ni el ex Canciller Marcelo Ebrard. Tampoco se ha presentado en San Lázaro el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.