Erradicaremos violencia, me canso ganso, dice AMLO

Ciudad de México.- En medio de una ola de inseguridad en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su Gobierno avanza en la erradicación de la violencia.

"No se han creado impuestos nuevos y algo que es muy valioso: hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia, lo vamos a lograr entre todos, me canso ganso", dijo ante simpatizantes en el Zócalo, donde celebra el quinto aniversario de su victoria electoral.

PUBLICIDAD

El mandatario aseguró que su movimiento está más fuerte que nunca.

"Existe una amplia mayoría apoyando la Cuarta Transformación de la vida pública de México. El pacto funcionó, el pacto entre el pueblo y su Gobierno se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, pero dar atención especial y privilegiar siempre la ayuda a los pobres y necesitados".

Por otra parte, en materia económica, el presidente señaló que "no sólo han mejorado los ingresos de 'los de abajo'", pues sostuvo que los banqueros obtuvieron utilidades por 237 mdp, cifra récord en el país.

El mandatario refirió que este logro fue gracias a no permitir la corrupción, pues desde que estaba en campaña sostuvo que ese sería el proyecto de su Gobierno.

Además, afirmó que "a diferencia de antes", actualmente no hay privilegios fiscales para quienes no pagan impuestos, pues "no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre", también mencionó que "la austeridad republicana es una realidad".