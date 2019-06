'Erradicar feminicidios en México no será una tarea fácil'

Ciudad de México— Erradicar los feminicidios en un país donde cada día son asesinadas 9 mujeres por cuestiones de género es una misión que ONU Mujeres reconoce que no será una tarea fácil.

Spotlight, programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, fue lanzado el miércoles pasado en México y reconocido por el Gobierno federal.

Identificar la extensión del problema así como las leyes y políticas que no funcionan es la primera piedra del programa, explicó a Reforma Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres.

"Saber por qué no funcionan y cómo podemos mejorarlas. Y también saber quién se está resistiendo, quién nos está saboteando y luego podremos hacer un plan sobre qué hacer al respecto", apuntó.

"No esperemos que sea un trabajo fácil, sabemos que va a haber obstáculos y necesitamos entender de dónde van a venir".

El aumento en el índice de los feminicidios en México ha colocado al país en uno de los más altos de América Latina, donde se encuentran 14 de los 25 países con mayor número de estos crímenes en el mundo, según cifras oficiales.

Spotlight, programa de protección a la mujer lanzado a nivel global en septiembre de 2017, combate distintos problemas por región. En América Latina se enfoca en los feminicidios. Hace unos meses arrancó en Honduras y Argentina, ahora llega a México, y, posteriormente, se implementará en Guatemala y El Salvador.

En el país, el programa piloto operará en los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua; Ecatepec y Naucalpan, en el Estado de México; y en Chilpancingo, en Guerrero, por lo que, abundó la líder sudafricana, se trabajará en conjunto con las autoridades federales, estatales y locales, así como con las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

Stefano Manservisi, director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UE, destacó la importancia de trabajar en la recolección de datos para conocer la profundidad del fenómeno, así como identificar las capacidades de las autoridades judiciales.

"(Queremos saber si) la Fiscalía está equipada, si todos los actores judiciales están verdaderamente capacitados para seguir estos crímenes", señaló.

"Muchas veces, las instituciones que están a cargo de hacer justicia tienen lagunas o deficiencias que dificultan la implementación de los programas", añadió Mlambo-Ngcuka.

Spotlight está dotado de 500 millones de euros (unos 560 millones de dólares) otorgados por la UE, y tan sólo para México cuenta con un presupuesto de 7 millones de dólares.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, 2 millones 300 mil mujeres serán beneficiadas de manera directa y 500 millones de personas de manera indirecta en los cuatro años que durará el programa en el país.

"En cuatro años estaría la evaluación completa, pero cada año deberíamos ver avances. Si en la actualidad 9 mujeres son asesinadas al día, deberíamos bajar el índice a 5 o 4. Ese sería uno de los indicadores", enfatizó Mlambo-Ngcuka.