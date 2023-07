Era celebración, termina en mitin contra Oposición

Ciudad de México.- Con una arenga contra la Oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador cerró ayer su mitin de aniversario del triunfo electoral de Morena en 2018.

El mandatario dedicó el final de su mensaje a tundir a la Oposición, a la que calificó de racista, clasista, corrupta, oligarca, descarada y hasta ridícula, y personalizó su crítica en Claudio X. González.

“Se han constituido en una especie de supremo poder conservador. El gerente de ese grupo peculiar es Claudio X. González hijo. A él lo apoyan los traficantes de influencia y políticos corruptos del más alto nivel del antiguo régimen, y a él le obedecen los encargados de los partidos, muchos abogados marrulleros del Poder Judicial, intelectuales acomodaticios y periodistas alquilados o vendidos”, dijo AMLO.

Ante un Zócalo lleno (aunque una parte de los asistentes se retiró cuando el presidente aún daba su discurso), advirtió a partidos políticos y sociedad civil que, si no cambian su manera de pensar, no llegarán lejos. Dijo que las élites que encabeza Claudio X. González no apoyarán “al pueblo”.

La presencia de contingentes de gremios sindicales y de comerciantes se hizo notar en la plancha del Zócalo con grupos de personas movilizadas en centenas de autobuses. El jefe de Gobierno interino, Martí Batres, calculó la asistencia en 250 mil personas.