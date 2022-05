Enviará EU comisión para hablar con AMLO sobre Cumbre de las Américas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el miércoles lo visitará una comisión enviada por Estados Unidos para hablar sobre la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles.

"El miércoles viene una comisión de los organizadores de la Cumbre y los vamos a recibir con mucho gusto. Y vamos nosotros a exponer el porqué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar, sería algo extraordinario inaugurar una etapa nueva en las relaciones de los países de América.

PUBLICIDAD

"Viene un senador, que es el coordinador o el que está ayudando en la organización, y viene hablar con nosotros. Está también ayudando el Embajador Ken Salazar y todos están aportando para que se dé este encuentro entre todos", comentó.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo esperar que no haya confrontaciones y apuesta por la unidad de todos los países.

"De modo que esperemos y que no nos confrontemos. Vamos a esperar y, si no se logra, que de todas maneras nos sigamos respetando, que no haya sanciones o reproches, pero yo no descarto que haya esta unidad de todos, que nos reunamos en Los Ángeles".

"Imagínense: que es (Los Ángeles) después de la Ciudad de México la ciudad con más mexicanos. Que estemos ahí todos juntos y también el que no quiera asistir, pues está también en su derecho, pero que nadie se ha excluido, que nadie excluya a nadie", pidió.

El presidente dijo que, en caso de que Estados Unidos no invite a Cuba, iría el canciller Marcelo Ebrard en su representación, ya que son tiempos de hechos y no de palabras.

"Suceda lo que suceda, de todas formas México va a estar presente, va a estar el canciller, nuestro secretario de Relaciones Marcelo Ebrard, pero yo no iría porque yo pienso que necesitamos la unidad de América y ya es tiempo de los hechos, no palabras", aclaró.

López Obrador mencionó que Estados Unidos aún no envía las invitaciones a los países para la Cumbre de las Américas y confía en que el presidente Joe Biden hará lo correcto.

"Todavía no hay invitaciones, pero no sólo es mi caso, ningún mandatario ha recibido invitación y creo que esto es parte de una actitud responsable de no hacer a un lado la propuesta que estamos haciendo muchos en América Latina, para que no se excluya a nadie y yo tengo confianza en el presidente Biden.

"Porque es un hombre que busca la conciliación y el diálogo, y creo que eso es lo mejor, no la confrontación, no la discriminación. Tenemos que unirnos y claro que tenemos diferencias, pero se puede llegar a acuerdos respetando las diferencias, respetando la idiosincrasia de cada pueblo, la soberanía de cada país, buscar lo que nos une", aseveró.

López Obrador agregó que este lunes el canciller Marcelo Ebrard sostendrá una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.