Entregaré estafeta al que el pueblo decida: AMLO

Metztitlán, México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, tras la elección de 2024, entregará la estafeta a quién el pueblo decida.

Durante la firma del convenio de adhesión de Hidalgo al IMSS Bienestar, el mandatario federal confió en que su sucesor o sucesora pueda dar continuidad al proceso de transformación que él inició.

"Estamos avanzando porque todavía nos falta un año tres meses y como estoy acostumbrado a trabajar, me va a rendir bastante el tiempo y vamos a entregar la estafeta. Yo espero que se dé continuidad a la transformación para seguir avanzando", dijo.

"Yo no me puedo quedar porque soy partidario del sufragio efectivo y no reelección, no debe de permitirse la reelección. Además, yo ya termino, cierra mi ciclo y me retiro, ya me jubilo, ya contribuí al desarrollo del país y voy a entregar la estafeta al que el pueblo decida y tengo también el criterio de que no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder".

En su discurso, el jefe del ejecutivo reconoció abiertamente que "está buscando" que en la sucesión presidencial del próximo año se garantice la continuidad con la intención terminar las tareas que no logró terminar en este sexenio.

"Por eso estamos también buscando que se continúe con el proceso de transformación, porque yo ya termino, no alcanzó el tiempo, porque es mucho el rezago", expresó.

"Imagínense una política neoliberal que dejó incompleto, abandonado al pueblo. La gente pudo salir adelante porque es un pueblo trabajador, muchos se fueron a buscar la vida al otro lado de la frontera, trabajando en lo que se podía, en la economía informal, en el comercio ambulante, para poder salir adelante en los momentos más difíciles".

López Obrador agradeció de nuevo la colaboración del gobierno de Cuba por el envío de 700 especialistas para trabajar en el sector salud.

En ese marco, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que 11 especialistas de la Isla llegarán en las próximas semanas a esta comunidad de Hidalgo.

"Dos cirujanos, dos pediatras, dos médicos internos y 6 médicos familiares a atender a la población que durante mucho tiempo no conoció la experiencia de entenderse con un médico especialista del otro lado del escritorio o en un quirófano", detalló Robledo.

El funcionario aadelantó que 52 médicos recién egresados del IMSS se estarán incorporado para hospitales en siete municipios de la entidad.

El agua se queda en Hidalgo

Por otro lado, el presidente López Obrador informó que se buscará el desarrollo económico de Hidalgo, teniendo como puerta de entrada el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Refirió que el estado cuenta con suficiente agua para impulsar el crecimiento en la región y descartó que esas reservas puedan enviarse a la Ciudad de México.

"Ese aeropuerto (AIFA), aunque está en el Estado de México, la verdad es que la puerta de entrada a Hidalgo donde se va a impulsar más desarrollo, porque ya en todo lo que es el Valle de México es muy difícil que haya agua, no hay agua en la Ciudad de México y hay agua en Hidalgo, en esa parte, hacia Pachuca, hacia Tula", aseveró.

"Ahora hay un acuífero en Hidalgo, hay agua, entonces originalmente se pensaba llevarse el agua hacia la Ciudad de México. No, es mejor que el desarrollo se venga hacia donde está el agua, hacia Hidalgo, no llevarse el agua".