¿Entregará bastón hoy? 'Despacio que llevamos prisa'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene el "bastón de mando" que entregará a la "corcholata" ganadora de la encuesta aplicada por Morena para seleccionar a su candidato o candidata al 2024.

Sin embargo, el Mandatario federal pidió esperar hasta mañana para mostrar el bastón que, describió, es de varios colores.

- ¿Va a ser una ceremonia pública?, se le preguntó.

- "No sabemos, hay que esperar el resultado despacio porque tenemos prisa", respondió.

El Jefe del Ejecutivo dijo que entregará el bastón después de que Morena dé a conocer al ganador de la encuesta.

"Después de eso, ya vamos a ver cómo lo hacemos, pues para ir a entregar el bastón, que no sabemos, y no me gusta eso de 'hoy hoy hoy', me choca. Vamos a esperar, para que adelantamos las vísperas".

"De modo que ya vamos a entregar el bastón de mando. No va a ser, ya lo dije, el bastón de mando tricolor, es de muchos colores, ya lo tengo Ya se los voy a enseñar, la mejor mañana se los muestro antes de entregarlo".

El tabasqueño se negó a ofrecer detalles sobre la ceremonia, la cual no se realizará en Palacio Nacional.

En conferencia, el Mandatario dijo además que se volvió presumido por haber logrado reducir la pobreza y la desigualdad en el País.

"Me fortalece mucho interiormente, moralmente, el conocer que se redujo la pobreza y la desigualdad en México. A partir de ahí soy otro. Ya me volví presumido", declaró.

"Aunque la política y el poder es humildad, pero estoy muy contento, muy contento. Imagínense que se esté trabajando en ese sentido, con ese ideal, y que ese sueño se vuelva realidad, y lo pueda uno constatar, que pueda uno comprobar que, en efecto, la gente está saliendo de la pobreza, muchos millones de mexicanos, y que además se avanza hacia el ideal de un país, de un México más igualitario, más fraterno, más humano. Esto es muy bueno para todos", agregó.