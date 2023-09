Entregan Tren Maya a militares

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el General Óscar David Lozano Águila será el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria "Tren Maya", tras la salida de Javier May de Fonatur.

"Sí quiero agradecerle por todo su apoyo (a Javier May) y ahora va a hacerse cargo el General Óscar David Lozano Águila. Va a ser el director general de la empresa de participación mayoritaria estatal 'Tren Maya'. Ha venido trabajando, pero ya formalmente por decisión del Secretario de la Defensa va a ser el responsable de esta empresa", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal explicó que dejará el Tren Maya en manos de la Sedena porque quiere que tenga una administración honesta y así no quede en manos de particulares.

"¿Por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Sedena? Porque esta obra, como otras, se están financiando con inversión pública, no es deuda, no son esos mecanismos de APP, no es presupuesto público, dinero del pueblo, son obras de la Nación, obras del pueblo. (...) Entonces ¿cómo se lo vamos a dejar a Fonatur u otra dependencia? Se lo tenemos que dejar a la Sedena para que lo cuide y lo administre bien, que haya honestidad.

"Queremos cuidarlas, que no vaya a suceder lo que hicieron los neoliberales corruptos, que lo que se hizo con dinero de todos los mexicanos se trasladó a particulares, ya no queremos eso nunca más. Y, ¿cómo garantizamos que haya buena administración, honesta, que no haya derroche y que no quieran en el futuro entregar el Tren Maya a particulares? Se lo tenemos que dejar a una institución seria, responsable, que representa a la Nación, en este caso la Sedena", declaró.

López Obrador oficializó además que Javier May, director general de Fonatur, dejará su puesto en el Gobierno federal para buscar la Gubernatura de Tabasco.

"Si, va a renunciar, ha actuado en una posición siempre leal al pueblo, dos veces Presidente municipal de Comalcalco. Como director de Fonatur, Javier ya cierra un ciclo. Va a regresar a Tabasco, está pensando y tiene derecho, como otros, igual, porque aquí no hay dedazo, eso se acabó, decide el pueblo", comentó López Obrador.

El titular del Ejecutivo federal consideró a May como un hombre con principios al cual conoce desde hace como 30 años.

"A Javier lo conozco desde hace muchos años, es un hombre con principios, con ideales, lo conozco desde hace 20 años, como 30, cuando empezamos a luchar, trabajando con la gente, allá en Tabasco, es mi paisano, es de Comalcalco, Tabasco", agregó.